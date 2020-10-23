宜蘭礁溪寒沐酒店「寵沐苑」寵物旅館　全新試營運 搶攻「萌寵」商機

近年來，選擇養寵物取代養小孩的族群日益增加，依官方數據寵物類型又以「狗」類為市場大宗，許多「毛小孩」已成為家中重要成員之一。礁溪寒沐酒店為搶攻國旅毛孩市場，全新打造「寵沐苑」狗狗專屬旅館，提供寄宿、安親服務，希望主人恣意放鬆、享受渡假樂趣的同時，也不用擔心毛孩飲食起居。

即日起，位於礁溪寒沐行館一樓的「寵沐苑」開放試營運，期間特別推出限定優惠，愛犬入住標準房型每晚只要1,500元，加大房型2,000元，「寵沐苑」一共規劃16間可依實際狀況調整，符合中、小型犬體型的休息空間、戶外遊憩區及泡湯戲水池，全天候人員駐點服務，每房皆有獨立監控系統，透過手機APP，讓主人可以24小時即時視訊並與愛犬互動。

寵物寄宿專案包含基礎寵物美容、品牌罐頭或飼料兩份，10月31日前入住還可享免費「寵沐苑專屬相片相框」及「潔淨露隨身包」各乙份，讓毛小孩盡享尊榮的幸福時光，也讓想來宜蘭礁溪渡假的大人與毛孩有全新的出遊選擇。詳情及訂房請洽T+886 3 905 5903或至www.muhotels.com。

酒店式頂級設備規格 毛孩住宿五星體驗

礁溪寒沐寵沐苑以「自然、質樸」設計概念為主，以簡潔取代繁複的妝點，讓空間像一張乾淨自然的畫布，以溫潤質調迎接每一隻來此旅居的寵物，也呼應礁溪寒沐酒店本身回歸質樸內斂的美學空間。打破以往寵物旅館高彩度活潑的既定形象，將大自然花草樹木的綠意色澤引入營造舒適感，利用光線溫潤讓氛圍更顯溫馨，讓毛孩入住時能成為空間的主角與亮點。拱型天花板的設計為空間帶來柔和美，打破生硬的直橫線條，呈現更輕鬆愜意的旅居環境，同時增添整體空間活潑感。

硬體部份，「寵沐苑」建材方面均使用環保綠建材，牆面使用義大利進口SPIVER特殊塗料，兼具耐用度及視覺感，水泥色澤與質樸木紋搭配細燈條透出的細膩光芒，與塗料的自然紋理交織出和諧溫暖的氣息。接待櫃檯則延伸了特殊塗料，並崁入了洗手槽，滿足隨時簡易清洗的需求。另外隔音特別使用藍鯨訂製門組，有效降低狗狗的吼叫聲，提供旅客更舒適的住宿品質。

為考量「寵沐苑」寵物入住機動性，可依現場狀況調整符合中、小型體型的16間狗狗客房，房間本身以系統櫃取代傳統木作，使用低甲醛表面耐髒、好保養的奧地利品牌EGGER系統板為主體，門板中間打弧形簍空，並且中間崁入玻璃，保持自然光線的通透，也減少狗狗在房間內時視覺上的壓迫。

每間房間為獨立全熱交換系統，玻璃上方為1/3中空採非完全密閉設計，另外配有美國HONEYWELL抗敏空氣清淨機，不管是室內室外對流及內部空間都能保持氣流循環且過濾，清新的空氣讓寵物能更安心的入住。

另外，每房皆有獨立監控系統，透過手機APP，讓主人可以24小時即時視訊並與愛犬互動，也可輕鬆記錄毛寵可愛的身影，更放心的託管家中寶貝。房內寢具選用德國寵物精品HUNTER的睡墊，餐具及多樣化玩具也是精選德國進口品牌，飲用水則裝設EVERPURE淨水器，礁溪寒沐酒店堅持高品質規格接待每位到訪的狗貴賓。

戶外區鋪設人工草皮地坪並設置木棧道，主人無須擔心一般草地的寄身蟲問題，讓狗狗可盡情的在草地上奔跑嬉戲，成為寵物的遊憩放鬆空間。戲水池則特別引入礁溪最著名的溫泉，構建礁溪唯一專屬毛孩的碳酸氫鈉泉池，讓寵物戲水的同時也能享受泡溫泉的樂趣，在旁設有洗澡跟烘乾區，悠游玩水後可方便快速進行清理，貼心友善的空間，為旅遊更增添樂趣。

不只飼主來渡假 狗狗也能超享受

出門旅遊不再是一件麻煩事，礁溪寒沐酒店設有「樂未央」兒童遊樂天地，也特別打造宜蘭第一家飯店級的寵物旅館，設有專屬狗狗休憩、玩樂空間兼並的「寵沐苑」，位於礁溪寒沐行館一樓獨立環境，完整豐富的寄宿專案內容包含寵物的食、住、樂部份，以及現場24小時專業人員的照護，讓主人們可盡情享受飯店設施及美食。

「寵沐苑」寵物寄宿專案包含：修剪指甲、清理耳朵、腳底護膚、除蚤等基礎寵物美容及寵物全身精油舒壓按摩，讓狗狗也能做享受SPA療癒身心靈。食的部份凡狗狗入住即可享用早、晚餐各一份，提供包含英國品牌卡納根兩款罐頭及一款無穀乾糧：「放山雞與野豬燉罐」、「鹿肉與野豬燉罐」，精選有機蔬菜、新鮮肉類和螯合礦物質混製，不含榖類食物避免寵物過敏，悉心為毛孩補給完整均衡營養。無穀乾糧「蘇格蘭鮭魚配方」，配方還包含鯡魚、鱒魚和白鮭、植物藥草，蛋白質豐富非常適合毛孩享用，依狗狗平時的飲食習慣三款免費選擇。

此外，亦可加價另擇來自紐西蘭天然牧場的澳新美「翱遊」頂級牛肉、羊肉鮮肉糧，讓狗狗能更多元化的補充營養。旅館內備有及寵物專屬推車載送，狗狗在公共空間完全不落地行走，無須擔心影響到其他賓客，便可直接進入「寵沐苑」區域，也提供免費寵物尿布墊，主人渡假不再需要攜帶大包小包的狗狗生活用品，毛孩生活備品貼心準備齊全，歡迎大人與毛孩都能輕鬆優雅來場宜蘭探索之旅。

試營運期間限定愛犬入住標準房型每晚1,500元，加大房型2,000元，房型依狗狗體型大小安排。加價亦可享受洗澡服務，項目包含：修整腳底、耳朵、屁股、腹部及眼部周圍毛、清理肛門腺，試營運優惠價每隻600元，讓萌寵快快樂樂地出門，乾乾淨淨地返家。

即日起至10月31日入住的狗貴賓還可獲贈「寒沐寵沐苑專屬相片相框」及「潔淨露隨身包」乙份，輕鬆留下美好出遊回憶，也貼心為下次旅行做準備。規劃出門旅遊，不需要再另外找寵物旅館，邀您與狗狗體驗宜蘭戶外活動，細品礁溪溫泉之美。