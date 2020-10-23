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南韓至少28人施打流感疫苗死亡 陳時中：「賽諾菲」批號和台灣不同

By  台灣英文新聞－編輯
2020/10/23 13:55

(來源 中央社)

（台灣英文新聞／生活組　綜合報導）南韓有至少28人接種流感疫苗後死亡，其中包括台灣也有使用的法國廠牌「賽諾菲」。衛福部長陳時中今（23）日表示，南韓使用的批號與台灣不同，且全球僅南韓出現類似狀況，將持續關注。

南韓流感疫苗接種近日接連傳出死亡案例，截至22日晚上死亡人數至少達28人，死者生前施打的疫苗分別來自南韓國產疫苗，和法國藥廠「賽諾菲」生產的疫苗，而台灣有三分之一的流感疫苗是由「賽諾菲」所生產的。

衛生福利部部長陳時中今天上午出席「2020年台灣全球健康論壇」，會後接受媒體聯訪時表示，經衛福部向賽諾菲公司詢問，該廠牌流感疫苗在其他世界各國都沒有出現類似狀況，且南韓進口的批號跟台灣的不同，台灣也沒有出現過類似情況，政府也將持續關注。

對此事件，賽諾菲發出聲明指出，目前正在釐清細節，並與全球總部瞭解更多資訊，強調台灣使用的流感疫苗批號皆與南韓所使用的批號不同，進口台灣的流感疫苗均符合品質檢測標準，並通過歐洲總體官方藥品管制實驗室檢驗認證及台灣食藥署的嚴格檢驗程序後才供應至台灣市場使用。

雖然台灣與南韓使用的流感疫苗是不同批號，但是否為同一工廠製造、是否因疫苗品質問題導致南韓接種者死亡，賽諾菲指出，目前仍在了解中。
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陳時中

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