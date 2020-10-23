北台灣第一座 松山慈祐宮媽祖婆設多語籤詩解惑

­­­（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）有近267年歷史的台北市松山慈祐宮，率先全台北市各寺廟之先，設置「多語化籤詩機」，提供中文、英文、日文、韓文、越文等6種文字翻譯，讓國內外觀光客除了瞭解台灣民間信仰的深度內涵，也可以暸解媽祖及眾神的祝福與關懷。

台北市政府民政局長藍世聰表示，松山慈祐宮是北台灣地區媽祖信仰重鎮及松山街13街庄信仰中心，終年香火鼎盛、信徒眾多遊客如織，又因為鄰近松山火車捷運站出口及饒河街觀光夜市，成為許多觀光客來台北必定造訪的寺廟。今年更率先提供「多語自動導覽機、籤詩機、動線指標、簡介摺頁、服務系統建置」服務的寺廟。

松山慈祐宮董事長陳玉峰表示，松山慈祐宮肇建至今已近267年歷史，近年來積極推動與中國及日本等國外城市的交流，每年慕名前來參拜的外國觀光客逐年增加。今年全面檢討廟內的參拜動線及指示標誌，全面附上中、英、日、韓4語標示，並印製專屬導覽介紹摺頁，讓國內外信眾及觀光客體會台北在地的宗教之美及感受台灣好客的濃濃人情味。

台北孔廟的外語志工及淡江大學華語中心柯貝儒老師帶領美、日、韓、越國外籍學生於22日先實地體驗相關服務措施，親身感受台灣祭祀文化兼顧傳統在地化及國際化。(照片來源：台北市民政局提供)

照片來源：台北市民政局提供