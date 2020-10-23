美國FDA批准瑞德西韋用於治療武漢肺炎住院患者

（台灣英文新聞／國際組 綜合報導）美國食品暨藥物管理局（FDA）本週四批准吉立亞醫藥公司的瑞德西韋用於治療武漢肺炎住院患者，瑞德西韋是目前美國第一也是唯一一款獲准用於該疾病的藥物。

吉立亞醫藥公司（Gilead Sciences Inc）生產的抗病毒藥物瑞德西韋在美國以商品名Veklury銷售，自5月起獲FDA緊急授權用於治療2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）的患者，它也是美國總統川普確診時使用的藥物之一。

FDA於聲明稿中提到，瑞德西韋已在週四獲批准用於治療12歲(含)以上、體重40公斤以上的武漢肺炎住院患者。

據研究顯示，使用瑞德西韋的患者平均住院時間約為10天，比服用安慰劑的患者少了5天左右。

不過，世界衛生組織（WHO）上週指出，瑞德西韋對住院患者的死亡率影響很小或沒影響，也無法幫助患者更快康復。這項研究尚未經過外部專家審查。

我國衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組召集人李秉穎上週曾提到，瑞德西韋主要是抑制病毒繁殖，在武漢肺炎臨床試驗中，認為有效、沒效的報告都有。

李秉穎表示，在認為瑞德西韋有效的報告中指出，瑞德西韋對於需要用葉克膜、生命垂危的最重症患者而言，並沒有明顯療效，反而是輕症、需要氧氣治療、不用呼吸器的患者，使用瑞德西韋可以降低死亡率，且有助及早出院。

因此就目前從臨床試驗結果看來，瑞德西韋是有效的，但越早治療效果越好，相較重症患者、肺部已經受到嚴重傷害，再用瑞德西韋的效果可能就比較不明顯。