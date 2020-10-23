在台灣新住民超過56萬人 教育部終身學習攜手地方共榮

（台灣英文新聞/ 李文潔 綜合報導）教育部109年新住民學習中心業務交流暨工作坊於10月22日、23日在嘉義縣舉行，邀集全國地方政府及所屬新住民學習中心就新住民終身教育相關議題進行討論與經驗交流。

根據移民署統計，目前國內新住民人數已逾56萬人，為提供貼近新住民參與多元化文化學習活動的機會，教育部目前設立共35所新住民學習中心，辦理社區教育、人文鄉土、語文學習、多元培力、法令常識等課程或教育活動。

教育部表示，目前國內的新住民子女約有31萬多人，佔了整體學生人數7.4%。

本次工作坊，由嘉義縣碧潭國小校長翁瑞隆分享嘉義縣新住民學習中心執行新住民業務的概況，除了展現碧潭國小精心佈置的新住民學習中心環境，也分享如何透過橫向聯繫以創造更多資源。

另外，會中特別安排新住民姊妹、來自越南的陳彤綺分享在臺經驗，從越南來到臺灣，陳彤綺不僅取得臺灣大同技術學院時尚設計系學歷，也有美髮美容的專業證照。

此外，會議也安排碧潭國小學生表演泰國系列舞蹈－泰國歡樂舞及水燈節舞曲，讓與會人員充分感受體驗異國文化及碧潭國小用心經營的新住民人文藝術，並透過多元文化DIY手作課程體驗，提升與會人員多元文化知能。

教育部表示，期許透過本次會議中落實於往後的新住民教育計畫之中，提升執行效能。