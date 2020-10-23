【美國大選最終場電視辯論】川普批拜登之子中國生意　拜登揭川普在中密帳

美國總統川普今天在辯論會上對民主黨對手拜登的個人財務做出一連串指控，拜登則拿紐約時報近期揭露川普在中國有未公開的銀行帳戶的報導加以回擊。

拜登（Joe Biden）及兒子韓特（Hunter Biden）身陷「電郵門」醜聞。自稱是韓特前生意合夥人的鮑布林斯基（Tony Bobulinski）近日更爆料，自己2017年聽到韓特與拜登討論與俄、中能源公司的交易，並且耳聞拜登預定從中獲取利益，拜登正是「電郵門」中抽10%乾股的「大人物」。

在今天辯論剛結束防疫議題時，川普馬上拿這個痛腳直攻拜登。他說：「俄羅斯付你一大堆錢，可能還在持續給。今天所揭的事糟透了，這些電郵、令人髮指電郵裡所談到的錢、你與你的家人，我覺得你欠美國民眾一個解釋。」

拜登（Joe Biden）回答時反擊：「我這輩子從沒自任何外國的來源拿到半毛錢。」

「反而我們知道的是，總統在中國繳的稅金是（應在美國繳稅的）50倍，在中國有祕密銀行帳戶，在中國做生意，現在竟說我拿錢？」

接著，拜登將矛頭指向川普的繳稅問題，並說川普甚至到現在都不願對外公布他的繳稅紀錄。

拜登表示川普從未公布過任何一年的納稅申報單，並追問「你在隱瞞什麼？為什麼不願意？」最後撂話「公布你的報稅單，否則就別再扯貪汙的東西。」

拜登還反控川普的私人律師朱利安尼（Rudolph W. Giuliani）是「被俄國利用的爪牙，專弄一些假消息」隨後拜登似想彼此從人身攻擊抽身，訴諸選民喊話「這（這次大選）無關他的家庭或我的家庭，是關於你們的家庭」。

川普則說他願意公布繳稅資料，但沒說明何時等細節，並稱拜登從華爾街等美國股市大戶裡拿到一堆金援，想凸顯拜登與美國一般大眾的落差，還稱拜登是典型政客。