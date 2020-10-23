悅耳！台灣音樂館科技藝術鳥兒敲打鐵琴　互動光影裝置打造另類「星光大道」

(台灣英文新聞/劉怡均 台北採訪報導) 台灣音樂館保存珍貴台灣音樂資料，近日進駐由噪咖團隊打造的科技藝術裝置，不僅活化場地也增添場館趣味性。

國立傳統藝術中心所屬台灣音樂館長期保存台灣音樂史料，近日透過科技藝術裝置重新活用場館空間並拉近與民眾距離，包含入口意象簡化、數位化典藏、大型裝置共六件科技藝術作品，一路從館外延伸至館內，免費開放民眾進場。

國立傳統藝術中心陳濟民主任表示，近年互動科技技術崛起，各藝術文化領域利用裝置藝術之展示手法層見疊出，為符合台灣音樂的多元性及創新性，本中心與時俱進推廣及展示手法，希冀透過本次裝置藝術的設計激起民眾對於本土音樂的悸動，從而讓民眾進一步認識台灣音樂家、作曲家。



館內典藏(圖/台灣英文新聞)

此次，最引人注目的兩件科技藝術裝置《音樂樹》及《光譜印象》，分別佇立於門口及中央燈柱廣場，由噪咖藝術有限公司操刀並加入改編的經典樂章，替作品增添一絲溫暖。

噪咖藝術總監王仲堃表示，《音樂樹》以不鏽鋼材質打造，總高11米，裝置上可見鳥屋及啄木鳥造型的物件含著果實，敲打41組鐵琴發出悅耳聲音，每半個小時皆會帶來耳熟能詳的台灣音樂元素，整點會帶來完整的燈光樂曲表演，另外樹木連接到地下室的空間，則為工作坊及訊息交流的場域。



《光譜印象》(圖/台灣英文新聞)

另類的星光大道《光譜印象》從8條縱身廣場的線條傳達數位化樂譜概念，王仲堃說，學過音樂的人只要看到高高低低的豆芽菜，心中會自動有旋律出現，此作品透過光影流動轉譯音樂，每當有人經過會觸發輕巧音樂，最後隨著能量的累積釋放完整的樂章。

台灣音樂館主任翁誌聰表示，台灣音樂館將從白天到黑夜提供截然不同的視覺氛圍與聽覺享受，讓各個年齡層的觀眾都能盡情倘佯於多元的音樂及藝術氛圍中，即便身處音樂館周遭角落也皆能親近享受音樂藝術的美好。

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