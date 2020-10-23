〈時評〉台灣修憲門檻若降低 恐破壞穩定性

立法院成立修憲委員會，立法院法制局也提出報告，指我國修憲門檻過高，對於是否降低修憲門檻，成為這次修憲的焦點之一。憲法是國家的根本大法，各國對修憲採取高門檻標準，目的是保障憲法穩定性，避免修憲浮濫、形成社會不安。

我國屬於剛性憲法，即有一部明文規定的法典，作為國家運作的準則，舉凡人民的權利與義務、國家與政府的體制、人民與政府的關係，都有相關規範。

由於憲法與一般法律不同，是國家根本大法，任何法律都不能牴觸憲法，不論人民、政治人物都必須遵守憲法，國家才能正常運作，人民權利才不會受到侵犯。因此，各國對於憲法的變動，都採取高門檻，目的是避免政治人物或政黨因為一己之私而修憲時，造成其他政黨、政治人物或人民的衝擊與影響，這是維持憲政治秩序的重要環結。

以美國為例，修憲案的發起有兩種管道，其一是參眾兩院有三分之二以上多數提出，其二是由美國三分之二以上的州要求國會召開修憲會議時，國會必須召集全國性修憲會議。但不論是哪一種方式提出的修正案，最後仍必須獲得四分之三以上的州批准方能生效，換言之，只要四之一州不同意，修憲案就無法通過。

日本方面，憲法修正改程序包括由國會提出修憲案，再交由國民投票通過。至於修憲案部分，必須先獲得參眾兩院各三分之二以上的議員通意才算通過，接下來由人民公投時，有效投票總數中過半數贊成，修憲草案才獲得正式認可。

台灣的設計與日本相近，必須經過四分之一立委提議，四分之三出席、出席委員四分之三決議，才能正式提出憲法修正案；送交公投時，有效同意票需超過選舉人總額的半數，才能通過。換言之，只要國會裡有超過四分之一的立委反對，憲法修正案將無法跨出立法院大門。

這樣的設計，是為了保障少數人的權利，同時制衡一黨獨大，只要在野黨在國會擁有四分之一的席次，以113席計算、只要29席，就可擋下修憲案。

立法院法制局和一些學者近來主張調降修憲門檻，理由是目前修憲門檻過高，導致憲法無法修正，一些政治僵局也無解，但台灣從2005年、第七次修憲後，並無明顯的政治僵局，政府照常運作，並沒有太大的問題。

修憲並非不可，而是要明確指出台灣的政治困境，若是貿然降低修憲門檻，為修憲而修憲，很可能各種修憲提案就會紛紛出爐，屆時，憲法的穩定性也將遭到嚴重破壞，對國家和人民都可能造成損害。

（作者李平華，資深媒體人）