歐洲嚴陣以待第二波疫情！英威爾斯超市不准賣衣服

（台灣英文新聞／李昱德綜合外電報導）當身在台灣的你我，可以上班上課、去電影院、放假去餐廳吃到飽，在咖啡店享受一杯溫熱咖啡的日常同時，歐洲一天仍有10萬起新病例，甚至超越美國的一天5.1萬起，歐洲已經在擔心冬季來臨後的第二波疫情大爆發，多個國家已經宣布重啟隔離型防疫措施，而英國威爾斯甚至要求目前還唯一營業的超市，只能賣必須品不可賣衣服，以防患於未然。

事實上，在夏季感染人數開始趨緩後，各國為了恢復經濟活力，都進行了一定程度上的防疫措施鬆綁，不過隨著生活回歸正常，過度壅擠的餐廳等群眾聚集地仍是傳染病流竄的瘟床，再加上學校開學讓學生大量返校，染疫人數又開始再度攀升，迫使各國必須重新搬出防疫規範。

在法國，包括巴黎在內的8個大城市已於本(10)月17日實施宵禁，並將持續4週，若有必要也可能展延至12月，大約會有2200萬人受到影響，除非有不可抗力的因素，市民不得在晚間9點至凌晨6點間外出，一般的室外集會不得超過10人，婚禮、學生派對等活動遭到禁止，而各地雖有些許不同，不過在工作和公共場所，11歲以上者皆需配戴口罩。

英國則因爲單日確診人數突破2.1萬，部分城市的防疫警戒提升至第三級「高警戒」級，這意味著除非酒吧、賭場等營業場所也有販售餐點，否則就必須暫停營業，另外，超市業務也受到限制，包括衣物在內的其他商品都被禁售，僅能銷售生活必需品，政府已建議民眾取消非必要的旅遊，約有700萬人因此受影響。

而一直以來都還算是歐洲防疫較成功的德國，現在也面臨數字攀升的危機，不只嘉年華、演唱會和運動賽事等大型集會的禁令被延後至年底，公共場所的聚會也不得超過50人，部分地方政府則強迫酒吧、餐廳等場所需在半夜11點前關閉，而如果在公共場所和大眾交通工具沒有佩戴面部遮蔽物，也將面臨至少50歐元的罰鍰。

同樣要求部分營業場所提前關閉的，還有義大利、丹麥、比利時和愛爾蘭等國，有些還追加禁止在半夜銷售酒類，或是平時餐廳只能提供外帶服務等，另外，幾乎所有歐洲國家都已經開始強迫民眾需在公共場所配戴口罩或是面目遮蔽物，似乎只有瑞典還處在寬鬆防疫的狀態。

比利時聖呂克大學醫院(University Clinics of Saint-Luc)的執行長Renaud Mazy說，新冠肺炎的疫情仍在持續，隧道的盡頭仍然看不到底。