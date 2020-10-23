鼓勵投票！美國時代雜誌封面刊名TIME首度換成VOTE

圖片截取自TIME的twitter 圖片截取自TIME的twitter

（台灣英文新聞 / 國際組 綜合報導）美國即將在11月3日舉行總統大選，「時代雜誌」（TIME）美國版雙週特刊預定23日上架，更首次將1923年創刊以來的封面刊名換成VOTE(投票)，鼓勵選民行使投票權。

綜合中央社報導，即將在23日上架的「時代雜誌」（TIME）美國版雙週特刊，未選擇二位總統候選人，現任總統川普(Trump)與拜登（Joe Biden），反而以藝術家費瑞（Shepard Fairey）繪製的圖像做為封面，並把原本「TIME」的刊名改為「VOTE」。

該封面圖以紅髮女子戴著面罩，上面印有廣播VOTE!訊息的票匭，整張圖以美國國旗紅、白、藍色為基調，星星點綴在女子身穿的紅衣上。

全球受百年來的疫情重創，美國有超過22萬人因新型冠狀病毒（COVID-19，武漢肺炎）染疫喪命，費瑞希望透過該畫像傳達「民主在疫情期間遭遇更多挑戰，因此決心用手中的選票發聲、展現力量」。

時代雜誌總編輯費森塔爾（Edward Felsenthal）在致讀者文中，呼應世界經濟論壇（WEF）執行主席史瓦布（Klaus Schwab）口中的「大重置」（The Great Reset），他並認為，隨著世界各國開始從疫情中重建，他們顯然也有改變局勢，千載難逢的機會。

TIME美國版雙週特刊除聚焦美國總統大選，也提供讀者在疫情期間，安全投票的指南。