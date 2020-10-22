台北藝博會「登峰造極」盼成國際盛會　文化部長李永得拋震撼彈

台北藝博會22日開幕記者會上，副總統賴清德（左五）、行政院長蘇貞昌（左四）、文化部長李永得（右四）、畫廊協會理事長鍾經新（右三）出席盛會（... 台北藝博會22日開幕記者會上，副總統賴清德（左五）、行政院長蘇貞昌（左四）、文化部長李永得（右四）、畫廊協會理事長鍾經新（右三）出席盛會（圖/台灣英文新聞）

（台灣英文新聞/劉怡均 台北採訪報導）台北藝博會匯集77家畫廊，來自日本、南韓、瑞士等6國，展出精彩可期，台灣副總統、行政院長及文化部長皆出席22日記者會，文化部長李永得更揭曉藝術圈即將上路的新政策。

受到新冠肺炎疫情影響，全球多項指標性大型活動都慘遭取消或延後命運，但台灣卻防疫有成2020 ART TAIPEI 台北國際藝術博覽會（簡稱ART TAIPEI）得以照常舉辦，今以登峰造極為主題，聚集77家畫廊，包括53家國內畫廊， 12家國外畫廊、8家MIT新人推薦特區、3家原住民新銳推薦特區、1家資深原住民特展；其中有11家畫廊首度參展。

今年雖然參展畫廊數量較去年少了一半但展出依舊精彩，22日開幕記者會上，副總統賴清德、行政院長蘇貞昌、文化部長李永得、主辦單位社團法人中華民國畫廊協會（簡稱畫廊協會）理事長鍾經新等皆親自出席致詞，各國駐台代表也以行動支持此藝文活動，現場氣氛熱鬧。

賴清德表示，以前自己擔任台南市長時，在畫廊協會的幫忙下得以一起推廣文化藝術，協助創作者和市場接軌，2019 ART TAIPEI更獲經濟部台灣會展獎甲類金獎，讓台藝術創作進入國際市場。此外，ART TAIPEI聯合文化部推出的MIT新人專區這幾年來，也已協助200多名的年輕創作者；今年Art taipe也和教育部合作，擇訂一天做藝術教育日，在導覽下和藝術面對面。

蘇貞昌笑稱自己是「畫家的助理」，「因為太太詹秀齡是畫家，看她在忙了一天之後，晚上拿筆作畫甚至「入畫」的畫面真羨煞旁人，但隔天一早就是我要收拾，才知道畫完油畫的筆很難洗，要用水晶肥皂！」幽默地拉近與藝術家們的距離。

李永得透露，推廣視覺藝術是未來文化部重要的政策之一，如何建立藝文市場也很關鍵，在行政院的主持下，藝文屆已爭取20多年的「藝術品拍賣分離課稅」法案已進入修法程序，之後若通過將有助於台灣的法治與國際接軌，並能提升國內藝術界的實力，疫情後希望ART TAIPEI變成全世界重要的藝文盛會。

鍾經新表示，今年因為疫情緣故，受到政府大力支持跟關注，台北藝博會在困難中能如期舉行，主題定調「登峰造極」強調不是已到極限，而是凝聚眾人力量不畏困難向前行，台北藝博會是全台灣人的驕傲。

鍾經新說明，ART TAIPEI 這四年來有不同政策，像是2017年的「學術先行」、2018成立藏家聯誼會金舉辦特展，都藉由展覽補強藝博會多元的面向，今年以「產、官、學、藏」做為支撐藝術產業鏈的四大區塊，將收藏納入博覽會重點。

貴賓預展 |

2020.10.22（四）12:00-21:00

2020.10.23（五）11:00-14:00

公眾展期 |

2020.10.23（五）14:00-19:00

2020.10.24、25（六、日）11:00-19:00

2020.10.26（一）11:00-18:00

展覽地點：台北世界貿易中心展演一館