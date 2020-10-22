土地銀行「黃金歲月-謝宏達的溪水告白」繽紛登場

土地銀行繼「生命之美-江隆芳油畫展」深獲好評後，盛情邀請謝宏達老師自本（109）年10月21日起假該行「館前藝文走廊」舉辦「黃金歲月-謝宏達的溪水告白」油畫展。

謝宏達老師1953年出生於臺北市，畢業於國立臺灣師範大學美術系，並遠赴紐約市立大學布魯克林學院及維吉尼亞聯邦大學深造，取得繪畫創作和視覺傳達設計兩項專業藝術碩士(M.F.A)學位。在美求學時，師事於美國超寫實主義大師Philip Pearlstein，並於大師畫室擔任助理期間，得以與大師共同作畫，耳濡目染大師對藝術的堅持與風範。現任教於國立臺北教育大學及臺灣大學。

謝老師於紐約留學期間曾鍾情於抽象繪畫創作，藉由抽象繪畫創作打破過去學院的訓練，並練就創作的膽識及畫面經營能力，增強對形與色的體悟，這段抽象繪畫的創作經驗對日後溪水系列的描寫影響深遠。近十餘年來專注於以油彩描繪臺灣的溪流，乍看極為客觀寫實的溪流繪畫，其實具備與傳統風景畫截然不同的創作內涵與視覺語彙。

除了視覺語彙與創作哲理的革新，溪流繪畫更承載著當今日益嚴重的環保水資源的社會意義。畫家孜孜不倦地描繪深愛的台灣山水，盼能喚起現代人對水資源與在地環境的珍視，同時讓這些溪流能橫亙時空，在人們的心底永恆而優美地流淌。就處理畫作的觀念而言，寫實但不刻意隱藏筆觸的自然景物描寫，使畫面具備不同於攝影輸出的筆觸質理。這些筆觸細緻溫柔，密密羅織出水流與光影的仿真視覺印象；有時卻十分大膽，彷彿一筆揮就，而依然精準地傳達寫實的表意功能。

在色彩經營與構圖方式上，這些繪畫無疑非常接近客觀視覺印象。然而仔細觀看，油畫上的筆觸在繪畫中扮演雖低調但關鍵的角色。它們的堆疊具有韻律性，像是在畫布上曼舞的精靈，而這與許多風景畫中「公式化」經營的筆觸非常不同。謝老師的筆觸沒有公式，也不是純粹追求照相寫實效果的拘謹工筆；即使在最幽暗的岩石描繪中，這些筆觸也自由輕盈，宛若透明。這些筆觸擺脫了繪畫筆法的慣性，消弭了攝影與繪畫的二分，同時更破除了寫實與抽象的對立。無論在視覺印象或繪畫哲學上，這些辯證均不以言語或論述表徵，而是溫柔暈塗成沁人心脾的天光水景，成為謝老師繪畫所能帶給觀者最好的心靈活泉。

土地銀行向來熱心社會公益，一本「追求永續發展、邁向優質金融機構」之宗旨，誠摯邀請各界蒞臨觀賞謝宏達老師的畫作，共同感受其深厚的文藝造詣。本展次自本（109）年10月21日起，於該行總行「館前藝文走廊」(臺北市館前路46號)開展，展出時間為每週一至週五上午9時至下午17時（免費參觀，例假日不開放），109年11月11日中午12時卸展。