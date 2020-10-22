受虐女童安置多年仍惡夢不斷 研究發現寄養機構兒少終身精神疾患高達五成

許多失去父母或遭受重大變故的兒童及青少年， 會被安置到寄養機構（育幼院）以得到暫時性的妥善照顧。 據統計全台去年兒少收容人數約近3千人， 這些兒少過去的恐懼或陰影可能持續影響其身心， 根據林口長庚紀念醫院兒少保護中心最近完成的研究發現， 高達五成的寄養機構兒少有終身精神疾患， 最常見的是行為規範障礙症，其次是注意力不足/過動症和對立反抗 行為疾患。

林口長庚兒保中心暨兒童心智科主治醫師梁歆宜表示， 這項研究結果支持個案在進入寄養機構時， 進行心智科評估與定期追蹤的重要性，並且需要跨團隊的整合介入， 才能幫助這些兒少得到適切的身心照顧。這篇論文已發表於2020 年3月的「台灣精神醫學期刊」。

12歲的小妮（化名）從小失去父親，媽媽的男友長期對她性虐待， 並威脅必須守著這個“秘密”。直到2年後的某天清晨， 上夜班的媽媽回家發現小妮下體流血，緊急送她至醫院， 在醫院的協助下才揭露這起不幸事件。小妮被緊急安置在寄養機構， 開始新的學校新的人際關係， 但長期的性侵惡夢仍在小妮生命中持續了好幾年。

林口長庚兒保中心主任葉國偉醫師表示，兒少遭受虐待或不良對待， 可能導致或加重其精神疾病，如反應性依附障礙、分離焦慮、 懼學症、憂鬱症、適應障礙、創傷後壓力症、飲食障礙、 對立行為疾患或規範障礙等，也可能加重其原有的精神疾病， 如自閉症類群疾患、注意力不足過動症或學習障礙等。此外， 有些身體虐待傷及頭部創傷，也會影響兒少認知功能或執行功能， 因此完整的精神科診斷性評估與神經心理功能評估， 可提供後續社會心理治療介入之依據， 也可提供後續機構照護及教育系統之依據。

林口長庚兒保中心在土城長庚醫院院長黃璟隆教授帶領下， 提供桃園地區多家寄養機構的兒少長期完整評估及身心照護， 今年並針對2011至2014年間的97位兒少身心調查結果進行 研究，其中76位是經社會局安置的個案，21位來自高關懷處遇機 構或司法安置的青少年。

梁歆宜醫師率領的研究團隊發現， 寄養機構中的兒少精神疾患終身盛行率為54.6%， 高出台灣兒少精神疾患盛行率(32.3%)兩成； 最常見的是行為規範障礙症(22.7%)、注意力不足/過動症( 15.5%)和對立反抗行為疾患(13.4%)。 其它還包括憂鬱症(10.3%)及創傷後壓力症(4.1%)等。

這份研究報告顯示，機構兒少之注意力不足/過動症、 憂鬱症和創傷後壓力症之終身盛行率，是一般兒童精神疾患盛行率( 10.1%、1.7%、0.1%)的1.5倍、6. 7倍及41倍。此外，機構中兒少六個月的精神疾患盛行率為28. 9%，也高於一般台灣兒童和青少年 (25.0%)。機構中兒少約有一成自陳有明顯憂鬱，且在8- 12歲的族群高達一成七。

梁歆宜醫師指出，在兒童時期（尤其是幼年時期）遭受到虐待經驗， 不僅對個案在精神心理層面的影響，同時也會長期影響身體， 包括生長發育與生理變化、引起長期發炎反應、 及破壞壓力賀爾蒙的系統的調節，也就是下視丘-腦垂腺-腎上腺軸 (hypothalamic–pituitary– adrenal axis，簡稱為HPA) 的回饋控制系統。下視丘-腦垂腺-腎 上腺軸除了與壓力調控息息相關，同時也調節許多身體活動， 包括消化、內分泌、免疫系統、心情和情緒以及能量貯存和消耗等。

此外，受虐經驗對孩子身心發展的影響也包括大腦的學習功能。 在大腦神經系統的生化機制作用下， 腦部杏仁核的恐懼反應被過度喚起， 負責理性分析的前額葉皮質功能被抑制， 使得兒童青少年專注力下降，自我控制能力降低，變得衝動、 易怒或是躁動不安。

林口長庚兒保中心黃文怡臨床心理師表示， 若是受虐兒童現階段已出現明顯的失眠、焦慮及憂鬱情緒、 創傷後壓力症，進而影響生活適應、人際互動、課業學習， 則應先至兒童心智科就診，請臨床醫師進行臨床評估與診斷分析。 接著可依照醫師評估及診斷結果， 判斷是否需要針對受虐兒童進行藥物治療， 優先處理急迫的情緒行為問題，後續則可依據受虐兒童的狀態， 選擇適合的心理治療取向，與進行長期腦部心智功能復健。

土城長庚醫院院長黃璟隆教授表示，醫療機構除了通報責任外， 後續的醫療身心照護及資源轉介與整合， 也是在兒虐處遇的重要任務。 因此林口長庚兒少保護醫療中心成立後， 即將精神醫療團隊融入整體運作，同時在長庚院方的大力支持下， 把兒保平台延伸到寄養機構（育幼院）、學校等， 以對個案進行後續的整合性服務，幫助這些孩童能健康成長。