富邦證券: 降低投資門檻 有助小額投資

今年的台股市場有兩大交易制度的調整，逐筆交易新制已於3月份上 路，而10月26日即將實施「盤中零股制度」第一階段， 不同於過去投資人買賣零股的方式，所謂的「盤中零股」， 其交易時間和大盤相同，從上午九點到下午一點半， 於上午九點十分起第一次撮合， 接下來每三分鐘以集合競價方式撮合一次，依照價格優先、 時間優先的原則成交，有別於先前零股交易只能在盤後進行的限制， 不但能解決以往零股買賣難以成交的困境，也降低了投資門檻， 有助於小資族進場投資，促進資本市場年輕化。

證交所曾經發布調查，台股總開戶人數中，30歲以下的投資人占比 不到一成，以富邦證券為例，過去一年，30歲以下有零股交易的客 戶占比為一成多，而投資定期定額ETF來看，30歲以下的客戶占 比則高出一倍以上，這顯示出因為進入門檻低， 年輕的股民對於定期定額的接受度較高，因此， 盤中零股交易有利小資族群進行小額投資， 亦能吸引學生及社會新鮮人等年輕人參與股市， 促使台股投資者年輕化。

台灣證券交易所推出的盤中零股交易新制，採分階段實施， 第一階段盤中零股交易將可便利小資族進行小額投資， 第二階段將開放「先買後賣」當沖， 以充分滿足小資族投資人的交易需求。富邦證券提醒投資人， 除專業機構投資人外，交易盤中零股限以電子交易辦理， 投資人需先開立電子帳戶，建議還沒有開好電子帳戶的投資人， 在新制實施前先使用券商線上開戶將電子戶開立完成。 若是沒有證券帳戶者，也可以直接透過線上開戶。 富邦證券的客戶在盤中零股新制上線後，登入電子平台， 先選擇要買賣的商品，輸入價格及數量，並選好盤別「盤中零股」， 按送出後會看到盤中零股的提示說明，再按下確定就可送出委託單。

富邦證券表示，盤中零股交易時間是與台股大盤時間相同， 從九點十分起開始第一次撮合， 接下來以集合競價方式每三分鐘撮合一次，依照價格優先、 時間優先的原則成交，撮合後會對外揭示成交的價格以及數量， 並揭露未成交最佳5檔申報的買賣價量資訊。

盤中零股交易僅限下ROD(指定價格的限價委託單)， 限當日有效，未成交的委託不會保留到盤後零股交易。 為避免價格波動劇烈，盤中零股也有瞬間價格穩定措施。 至於盤中交易零股的手續費計算方式亦與大盤相同， 手續費費率為千分之1.425，以富邦證券為例， 網路下單手續費再打6折，另有千分之3的交易稅。 若有相關問題請至富邦證券網站(www.fbs.com.tw) 或洽客服專線0800-073-588，由專人為您服務。