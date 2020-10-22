快速現場查復 新北山坡地監測獲獎

行政院農業委員會水土保持局、內政部營建署、 內政部營建署城鄉發展分署及經濟部水利署共同於今(22)日於臺 大醫院國際會議中心辦理「國土利用監測整合計畫成果發表會」， 由水保局王副局長晉倫授予新北市等六縣市政府「 執行山坡地監測績優單位」獎項，本次發表會係由水保局統整108 年度各機關執行山坡地疑似違規之衛星影像變異點情形， 本獎項為全國首次頒發，新北市經評定獲選為執行優良機關， 其執行成效深獲中央肯定。

新北市因山坡地範圍幅員廣闊， 山坡地違規開發案件及陳情案件也較其他縣市多， 為有效提高水土保持管理效率及防止山坡地違法開法利用， 農委會水保局運用前後期衛星影像篩選比對出土地利用變異點位， 每月1次通報衛星影像輔助監測變異點予各直轄市及縣(市)政府， 接獲通報後立即前往現地進行查報及制止違規使用， 並後續追縱查報及回報處理情形，108年度新北市山坡地疑似違規 之衛星影像變異點發布後，市府皆於10日內完成現場查復工作， 讓山林違規行為無所遁形，故獲得農委會肯定， 評定為執行優良機關，全國僅6個縣市政府獲獎。

農業局表示，在山坡地保育利用管理上， 農業局會同市府及轄內各公所共同合作， 避免未經申請即擅自開發行為，共同守護新北山坡地，另外， 民眾對水土保持法規如有相關疑義，每周一、四早上9點到12點， 都有安排水土保持服務團在新北市政府22樓農業局櫃檯駐點提供免 費諮詢服務， 或上新北市政府農業局網站線上預約免費之水土保持服務團諮詢，另 10月28日新北市水土保持服務專車將前往三峽區公所， 以多元服務為民眾解惑水土保持，做好山坡地保育利用與永續經營。