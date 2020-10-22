新北首創融合教育課程調整示例影片 幫助特殊生在普通班學得更好

新北市教育局積極推動融合教育，繼發表「 學習的引路人」 手冊提供特教教師入班協助或訓練的實施說明與示例後，昨（21） 日在北新國小發表首創拍攝「幫助特殊學生在普通班學得更好」 系列影片，共有200多位教師參與研習成為種子教師， 學習融合課程調整的理念， 促進普通班與特教老師共同協助特殊需求學生學習， 讓特殊學生得到更適切、更有意義的參與學習。

教育局張明文局長指出，融合教育是重要的教育政策， 新北市約有9成的身心障礙學生安置在普通教育環境中，因此， 普通班教師與特教教師共同討論學生需求，並做適當的課程調整， 對特教孩子來說，就顯得十分重要。 新北市特別邀請資深老師拍攝六支系列影片， 提供中小學老師課程調整的例子，鼓勵每位老師在「學習內容」、「 學習歷程」、「學習環境」、「學習評量」 等方面為特殊學生做合理性調整，除維護其學習權益外， 同時協助有特殊需求的孩子與同學在互動中相互成長， 提升學習品質。實踐普特融合的理念，讓特教孩子在引導下， 更能參與學習活動，當學習的主人。

北新國小有3位教師協助參與影片拍攝，簡曉玲老師表示， 只要在課程上微調，並且透過教具及科技輔助， 就能夠大幅提升特殊學生的學習成效， 也希望老師們在平時多一些關注與陪伴，教育絕對是最划算的投資。 陳彥文老師認為，透過對學生的瞭解，進行差異化教學， 只要調整教學歷程，鼓勵孩子逐步分解練習， 即使是特殊需求學生也能做得很好。特教老師楊斯淵則說， 今年有幸促成這系列影片誕生讓他相當感動，希望不僅僅是老師， 而能有更多大眾能夠同理、包容，一起來幫助特殊學生。

參加研習的老師給予許多正向回饋。丹鳳高中(國中部) 李燕菁老師認為，團隊支持是特殊學生在普通班適應的關鍵， 教師課程調整就像是一股風，給孩子力量，幫助他們展翅高飛。 大崁國小林蘭菁老師感性地表示， 這些孩子轉動的旋律雖然與眾不同， 但是從影片中看到普通班老師與特教教師攜手合作進行課程調整， 給予他們有機會去表現自己，讓他們也能在普通班學得更快樂， 跳出美麗的舞姿。

教育局表示，幫助特殊學生在普通班學得更好」系列影片共有六部， 歡迎關心此議題的老師們至新北市特教資訊網(https:// www.sec.ntpc.edu.tw)最新消息處點閱觀看完 整影片。 而第2場種子教師培訓研習11月6日在三重區永福國小舉行， 兩場預計培訓340位教師，期望透過更多老師的熱情投入，使得「 幫助特殊學生在普通班學得更好」的動人場景能遍地開花， 在每一個教育現場都自然展現。