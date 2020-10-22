福泰飯店集團2020 ITF國際旅展 雙人住宿券26折起

2020 ITF國際旅展開幕只剩一週，福泰飯店集團搶先於2020/10/23(五)，推出ITF線上旅展，讓民眾在家動動手指也能搶好康。10/30~11/2南港展覽館活動期間，更推出現場購票優惠，讓逛展民眾滿載而歸！

福泰飯店集團於10/23~11/6舉辦線上旅展，推出雙人平日住宿券單張只要$1800還含早餐！除了可住宿全台福泰商務飯店、桔子商旅、翡翠灣渡假飯店，也可入住聯盟合作飯店—台北西華飯店、雲林華安大飯店、花蓮美侖大飯店(合作飯店詳細使用張數及方式，依官網說明為準。

在10/30~11/2南港展覽館ITF國際旅展現場，福泰飯店集團於I1108攤位加碼現場優惠！雙人平日住宿券單張$$1800，買3張就送手繪馬克杯，買5張送多功能手機平板架 (滿額贈品恕不累贈)；買20張送1張住宿券，買50張送3張住宿券，買越多越划算，讓您跟姐妹淘一起從北玩到南，全台住透透！

另外，旅展現場還推出礁溪最夯的山形閣溫泉飯店「BFF閨蜜專案住宿券」 ，標準雙人房平日$6200，豪華三人房平日$7999；入住可享閨蜜好禮三重送，讓你跟閨蜜享受來自日本山形的初孫純米酒(300ml)，以及宜蘭在地橘之鄉四季果乾，還有放鬆行程必備按摩折價券 (以上贈品依入住人數贈送)。秋冬之際來趟礁溪溫泉之旅，泡湯放空，真是再愜意也不過！

線上旅展活動詳情，請洽福泰飯店集團官網。