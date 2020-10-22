國防部長嚴德發：若總統下動員令　台灣第一時間作戰主力45萬人

陸軍金門防衛指揮部21日實施「109年聯合反登陸作戰操演」，驗證國軍聯合火力指管機制及訓練成果，一聲令下，重砲齊放，精準命中目標區，展現前... 陸軍金門防衛指揮部21日實施「109年聯合反登陸作戰操演」，驗證國軍聯合火力指管機制及訓練成果，一聲令下，重砲齊放，精準命中目標區，展現前線國軍官兵精實戰力。(圖/軍聞社)

金防部指出，21日實彈射擊武器裝備包括8吋榴砲，射擊瞬間，威力驚人。 (圖/軍聞社)

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）國軍後備改革，有立委關切台灣後備戰力動員與召集情況。國防部長嚴德發今天(22日) 表示，若總統動員令一下，約26萬名後備軍人就要報到，加上18.5萬名的現役軍職人員，約45萬人將是第一時間防衛作戰主力。

嚴德發上午以「提升後備戰力」為題，赴立法院外交及國防委員會專案報告，並備質詢。

無黨籍立委林昶佐關切台灣後備戰力動員與召集情形，嚴德發指出，若總統動員令一下，約26萬名後備軍人就要報到，加上18.5萬名的現役軍職人員，共約45萬人將是第一時間防衛作戰主力。

國民黨立委江啟臣追問，雖然可以動員約45萬人，但重點在於應仿真演練，假如明天就要面對戰爭，政府下令動員後備部隊，後備軍人能在多短的時間就定位、取得裝備；嚴德發則回應，此案將在民國111年才開始執行。

江啟臣表示，戰爭不會分階段，因此國軍應該檢視同時間動員狀況，縱使會耗費大量社會成本，但務必從有效國防角度規劃；嚴德發回應，平常分階段進行教育召集，是考量社會秩序等因素，將來會考慮朝加大召訓的方向來評估。

民進黨立委蔡適應質詢表示，若教召延長14天，中間是否有休假，以及若後備軍人放假不歸營、喝酒回營該如何處置。國防部全民防衛動員室主任韓岡明指出，根據教召請休假辦法，受召後備軍人可休2天假，若中間遭遇違紀，則視同現役軍人辦理，「該怎麼辦就怎麼辦」。

軍聞社報導，陸軍金門防衛指揮部21日實施「109年聯合反登陸作戰操演」，驗證國軍聯合火力指管機制及訓練成果，一聲令下，重砲齊放，精準命中目標區，展現前線國軍官兵精實戰力。

金防部聯合反登陸作戰操演21日上午5時30分於后湖海灘登場，官兵依防衛作戰進程，實施反舟波射擊，最後在反擊作戰階段，由戰、甲車實施坐灘線火殲，並由第一線守備部隊以各式輕重兵器進行防護射擊。

操演由國防部副參謀總長執行官徐衍璞上將全程視導，並在操演結束後代表國防部長嚴德發、參謀總長黃曙光上將頒發參演部隊加菜金，慰勉官兵堅守崗位，戍守外島前線辛勞，肯定他們優異的表現。

徐執行官也依序前往各陣地，一一向防區官兵慰勉，更為參演女性官兵感到驕傲與榮耀；徐執行官說，她們秉持「男生做得到，女生也一定可以」的信念，克服嚴格的操演訓練，發揮團隊精神，與砲班成員展現勤訓精練的成果，這種巾幗不讓鬚眉的精神，非常值得敬佩與高度肯定。

「軍以戰為主，戰以訓為本，訓練就是戰力的泉源。」徐執行官表示，敵人對我們的威脅是無所不在的，唯有做好訓練整備及勝敵的決心，才能展現出最堅實的戰力；最後，徐執行官也肯定參演官兵展現精良戰技與扎實訓練成果，圓滿完成操演任務。

金防部指出，此次實彈射擊武器裝備計有8吋榴砲(上圖) 、155公厘加農砲(下圖) 、M60A3戰車、CM21甲車、120迫砲及各式輕兵器等，配合演習想定射擊各式彈藥1200餘發，參演官兵將士用命、全力以赴，展現雷霆萬鈞氣勢，以「固若金湯、雄鎮海門」的堅強實力與信心，為保障國家安全不遺餘力。

21日金門實彈射擊武器裝備計有155公厘加農砲(上圖) 、8吋榴砲、M60A3戰車、CM21甲車、120迫砲及各式輕兵器等 (軍聞社)