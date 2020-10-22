澎湖老人獨居、失智比例全台灣最高 惠民醫院募款重建 打造長照醫療

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）台灣預估五年後將迎接「超高齡」社會！長照完善計畫備受各界關注，但其實澎湖已在2008年便進入高齡社會，不僅早台灣十年，獨居老人比例現在更高居全台第一，老齡加上獨居將加劇失智率，然而澎湖最大老人照護量惠民醫院正卻面臨需要重建的困境，若沒有重建成功，澎湖長照資源就會先撐不住了！

根據衛福部指出，隨著老年人口數向上成長，慢性病與功能障礙盛行率也會急遽攀升，失能人口數更會大幅增加！在此氛圍下，長照議題備受關注，從長者財務安全、科技照顧等面向，皆朝向完善長照計畫的目標前進，但是獨居老人帶來的隱憂卻較少受到關注。

獨居是誘發失智症關鍵。惠民醫院院長、同時也是神經內科醫師陳仁勇強調，獨居老人因平時少與人際互動、缺乏社交，較容易演變成失智，一旦成失智，將是長照最挑戰的事情。

他解釋，台灣目前失智症盛行率已達8％，中度與重度就佔據了四分之一，陳仁勇說，失智重症會產生極大需求需要住宿式長照機構的照護，加重長照負擔。台灣首當其衝的縣市，就是­獨居老人比例全台最高的澎湖。

人口外移嚴重的澎湖不僅是離島地區中老化指數最高的縣市，隨著扶老比逐年增加，早在10年前就已邁入高齡社會，10年後已演變澎湖獨居老人比例位居全台之冠，甚至高達半數以上的獨居長輩都超過80歲。高齡和獨居這兩大引發失智的因素皆是澎湖正在面臨的困境。

陳仁勇強調，澎湖老年人口失智盛行率9%不僅高出全台平均，失智症盛行率會依據老人年紀增加呈倍數成長，澎湖這群超高齡獨居老人，未來都可能非常需要澎湖長照資源照護。陳仁勇也憂心地說，天主教靈醫會惠民醫院是目前澎湖最大量能的長照機構，提供了1／3的照護量，若此次惠民醫院沒有重建成功，澎湖長照資源就會先撐不住了！

重陽敬老節將至，一生致力於推動澎湖醫療、義大利神父呂若瑟，攜手前副總統陳建仁，一同呼籲社會大眾捐助惠民醫院高達5.5億的重建計畫，讓澎湖長輩可以在熟悉的家鄉安享晚年，並擁有舒適、健康的生活、照護和醫療的環境！

陳仁勇表示，日後醫院可提供近160位長輩的住宿式機構照顧及日間社區照顧服務，還能增加居家長照服務及扮演社區整合型服務中心（單位A）角色提供300個管理量能。為讓澎湖擁有一個具澎湖特色的溫馨健康照護機構，所需重建金額相當高，希望社會大眾能伸出援手幫幫忙。惠民醫院重建計畫，不僅能照顧這些已經生病或是失能的老人，也可以培育良好的照護人員，協助社區推動健康促進活動，促進及社區合作，讓澎湖長者在家能得到持續性照護服務！