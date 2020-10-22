台灣移民署多語宣導 「要防疫、不逾期、零酒駕」

（台灣英文新聞/ 李文潔 綜合報導）受到武漢肺炎影響，許多預計返鄉探親或因工作期滿歸國的在臺移工們，不得不變更原本的計畫。為了避免他們因疏忽而導致居留逾期，移民署雲林縣服務站今日特別前往麥寮六輕廠區重工公司外籍移工宿舍，向在場150名移工就「逾期居停留」相關事項進行解說，並加入「防疫新觀念」以及「零酒駕」等法令宣導，希望離鄉背井的移工們能夠健康、安心地在臺工作。

雲林縣服務站表示，移工在臺所持的居留證效期，可能因護照效期、轉換雇主等因素有所不同，在宣導活動上，特別提醒移工們注意自己的居留效期，避免因不慎逾期受罰。另現場發放多國語言的防疫宣導摺頁，教導移工們正確的防疫措施及洗手5步驟，落實個人衛生防制。

此外，因應國情不同，雲林縣服務站也特別提醒，酒後騎乘電動自行車，除違反道路交通管理處罰條例須處以罰鍰外，情節重大者，更可能會被廢聘後驅逐出境，千萬不要心存僥倖。現場搭配外語通譯，並進行有獎徵答小活動，氣氛熱烈，幫助每一位移工都能夠確實了解宣導內容，建立正確的法治觀念。

雲林縣服務站主任黃玟晸表示，移工們遠道而來工作，是臺灣社會推動重大建設、經濟發展及長照工作很大的助力，今年新冠肺炎疫情爆發，移民署更加重視移工們的身體健康，同時為了避免因語言文化不同誤觸法網，特別安排了這一次的宣導活動。