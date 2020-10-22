蝴蝶袖難消除？　4個動作跟蝴蝶袖掰掰

【健康醫療網／編輯部整理】想穿無袖上衣小露性感，卻有難以消滅的蝴蝶翅膀嗎？礙眼的蝴蝶袖除了穿衣服不美觀，也會讓視覺體重增加好幾公斤。蝴蝶袖的產生除了肥胖，老化也是原因之一，皮拉提斯老師渱棠教大家四個動作，一條毛巾，讓你在家就能訓練手臂、甩掉蝴蝶袖。

手臂後側訓練

動作

1.採站姿，雙腳打開與坐骨同寬，掌心相對夾著毛巾，吸氣，雙手往上延伸，肩膀後轉半圈，下巴微收，感覺脊柱拉長。

2.吐氣時，手肘彎曲並內夾，手掌用力互推的感覺，吸氣，雙手再次往天空延伸，重複動作。

小提醒：如果想要增加強度，可以拿水瓶或是小啞鈴。

二頭肌訓練

動作

1.採站姿，雙腳打開與坐骨同寬，掌心朝上，雙手握住毛巾兩端，並往前伸直，位置與肩膀呈水平。

2.腹部內收，後轉肩膀，感覺手往前推，肩膀往後拖，雙手握住毛巾時，稍微往兩邊拉扯。

3.吸氣預備，吐氣時，雙手往內收至約90度的位置，吸氣回到水平，重複動作。

小提醒：如果想要增加強度，可以拿水瓶或小啞鈴

手臂內側訓練

動作

1.採坐姿，雙腿輕鬆交疊，感覺脊椎拉長，大小手臂呈90度，手肘位置與肩膀同高，雙手掌心相對，將毛巾夾緊在小手臂之間，後轉肩膀。

2.吸氣預備，吐氣時將手肘往上抬起高過肩膀一些，吸氣，回到與肩膀平行的位置，重複練習。

小提醒：動作幅度非常小，手臂不能用甩的喔！

手臂外側訓練

動作

1.採坐姿，雙腿輕鬆交疊，脊椎拉長不彎腰駝背。

2.大小手臂呈90度，手肘位置與肩膀同高，雙手掌心面向自己，一樣將毛巾夾緊在小手臂之間，小拇指盡量併攏在一起。

3.吸氣預備，吐氣時手肘往上抬起高過肩膀一些，吸氣，回到與肩膀平行的位置，重複練習。

小提醒：如果想提高強度，可以將毛巾摺厚一些，或是移動的幅度再小一點。

蝴蝶袖=身體警訊，恐體脂過高

手臂出現蝴蝶袖，是肥胖跟老化的警訊，尤其身體老化是從背部開始，當背肌無力，會連帶影響到手臂的肌肉，而形成蝴蝶袖最大的原因，就是手臂跟肩膀的活動量不足。而肥胖更不用說，因為體脂肪過高，容易造成局部的肥胖，蝴蝶袖出現的機率，也就更高了。

想要擺脫蝴蝶袖，除了養成運動習慣外，平時也能從日常生活做起，因為長時間的工作，活動量不足，容易有血液循環不好的問題，更會容易累積脂肪，長時間姿勢不正確、經常駝背，也會讓肩、背的肌肉過於緊繃，久而久之，也會影響蝴蝶袖的形成。

資料來源：https://www.uho.com.tw/hotnews.asp

（文章授權提供／優活健康網）

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資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/news/article/47867/

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