境外生與台灣接待家庭認識異國文化 品嘗道地南印度咖哩美食

（台灣英文新聞/ 李文潔 綜合報導）教育部10月17日舉辦異國文化體驗活動，期透過異文化交流拓展臺灣接待家庭的國際視野，並培養尊重不同國家文化的價值觀，讓這些來自不同國家地區的境外學生在接待家庭帶領下認識臺灣、愛上臺灣，促進文化交流。

教育部表示，今年的異國文化體驗活動在臺北市舉辦，邀請在臺居住及就學的印度人士分享其母國歷史背景與社會文化，來自全臺各大專校院的泰國、巴基斯坦、斯洛維尼亞、秘魯、印度、印尼、孟加拉及越南等8個不同國家的境外學生一同參與。

印度籍講師除了介紹南印度的背景文化外，也分享如何製作道地南印度咖哩，在印度用簡單的食材與各種不同的香料就能做出多樣的印度料理。接待家庭與境外學生親自體驗製作印度咖哩的樂趣，並透過作菜過程互動交流，就像在自己家煮飯一樣輕鬆又自在。

教育部表示，透過本次活動讓接待家庭與境外學生有機會進一步了解其它國家的風俗民情與食物，接待家庭也藉此體驗到接待學生的樂趣。正值疫情期間，主辦單位落實各項防疫措施，讓參與的境外學生都能安心地透過這次活動與臺灣接待家庭一同互動交流。

教育部自民國99年起推動「友善臺灣-境外學生接待家庭專案計畫」，至109年9月累計媒合5,937位境外學生至3,358戶接待家庭，計4,382戶家庭完成培訓，創造接待家庭與境外學生互動的平臺，同時讓境外學生有機會深入體驗臺灣在地文化。