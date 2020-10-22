台灣≠中華民國？憲法不合時宜 游盈隆籲蔡政府修正路線

（台灣英文新聞 / 政治組 綜合報導）台灣與中華民國究竟可否畫上等號？隨著台灣認同度上升，台灣民意基金會董事長游盈隆從民調分析，點出現行憲法的「一國兩區」謬誤觀念，實已不合時宜，與主流民意相背離。

在台灣人對中華民國領土的認知上，民調顯示，20歲以上成年人中，83.4%認為中華民國領土就是台澎金馬及其附屬島嶼。8.4%認為除了台澎金馬及其附屬島嶼外，還包括整個中國。8.2%沒意見、不知道、拒答。

根據游盈隆於1995年所做的同樣調查，當時45.9%的台灣成年人認為中華民國領土指的是台澎金馬及其附屬島嶼，32.5%認為包括整個中國。25年後，前者大幅增加37.5個百分點，顯見絕大多數人對領土觀念已出現革命性轉變。

關於台灣人對中華民國國民的認知，86.9%認為中華民國國民就是台澎金馬的2,350萬人，6.8%認為除了台澎金馬2,350萬人外，還包括中國14億人，6.3%沒意見、不知道、拒答。

與1995年民調相較，當時48%的台灣成年人認為中華民國國民指的是台灣2,100萬住民，32.7%認為還包括中國12億人口。世易時移，台灣人對國民的定義也出現了大幅變化，且此一共識乃是跨黨派、族群、世代、職業與教育程度。

游盈隆指出，台灣內部爭議且棘手的問題，就在於憲法、兩岸人民關係條例等法令，皆是以「台灣與中國皆屬中華民國」為出發點而制定。如此「一國兩區」思想是國民黨主政下的產物，與現今民意嚴重脫節。

再者，有46.7%的人主張以「台灣」名義參加國際組織與活動，22.7%偏好中華民國台灣，17.3%中華民國，5.2%中華台北，0.8%台北，7.4%沒意見、不知道、拒答。

從數據看民心，游盈隆引用前總統李輝名言「民之所欲，長在我心」，呼籲民進黨蔡英文政府正視主流民意，有所覺醒，修正錯誤的路線與政策，方為國家之福。