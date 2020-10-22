快訊！【武漢肺炎】台灣10/22新增4例境外移入個案　分別自印尼、菲律賓及土耳其入境

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(台灣英文新聞/生活組 綜合報導) 中央流行疫情指揮中心今(22)日公布國內新增4例境外移入COVID-19(武漢肺炎, 新冠肺炎) 病例 (案545至548)，分別自印尼、菲律賓及土耳其入境。截至今天為止台灣共548例確診。

案545為印尼籍30多歲女性

因工作於10月14日入境臺灣，搭機前3日內檢驗陰性，入境時無症狀。個案集中檢疫期間，於10月17日出現頭暈、食慾不振、嘔吐及全身倦怠，20日由衛生單位安排就醫採檢，於今日確診。由於個案發病前2天至住院前均在集中檢疫所檢疫，因此無匡列接觸者。



案546為本國籍30多歲男性

去(2019)年12月前往菲律賓工作，今年10月13日至17日於菲律賓當地出現上半身骨頭刺痛、輕微咳嗽及嗅覺異常情形，但未就醫；10月20日自菲律賓返國，機上全程佩戴口罩、防護衣及面罩，入境時主動告知嗅覺喪失，於機場進行採檢，並於今日確診。衛生單位已掌握個案同班機接觸者共16人，其中7人為前後二排座位旅客，列居家隔離，9人為機組員，因有適當防護，列自主健康管理。



案547為印尼籍30多歲女性

因工作於10月8日入境臺灣，入境迄今無疑似症狀，個案10月21日進行檢疫期滿前採檢，因檢出陽性於今日確診。由於個案入境迄今均無症狀，且同行入境者均已檢疫期滿，因此無匡列接觸者。

新唐人電視台 【10/22直播】台新增4境外移入確診｜指揮中心記者會



案548為菲律賓籍30多歲女性

過去2年於土耳其工作，因預定來臺工作，於10月13日入境臺灣，搭機前3日內檢驗陰性，入境時無症狀。個案於防疫旅館居家檢疫期間，10月17日至20日因陸續出現流鼻水、倦怠及嗅味覺異常情形通報衛生單位，經安排就醫採檢，於今日確診。由於個案發病前2天至住院前均在防疫旅館檢疫，因此無匡列接觸者。



指揮中心統計，國內截至目前累計99,800例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含98,496例排除)，其中548例確診，分別為456例境外移入、55例本土病例、36例敦睦艦隊及1例不明。確診個案中7人死亡、497人解除隔離、44人住院隔離中。