台灣總統蔡英文攜手百位名人紙雕創作　「希望馬場」公益展募資助弱勢兒

「有愛.放馬過來」系列活動協助重建台灣無障礙馬場，別具意義展覽已於松菸登場(圖/主辦單位) 「有愛.放馬過來」系列活動協助重建台灣無障礙馬場，別具意義展覽已於松菸登場(圖/主辦單位)

(台灣英文新聞/文化組 台北綜合報導)台灣百位名人馬首紙雕公益創作，盼協助重建無障礙馬術治療中心，幫助更多身心障礙與弱勢的孩子，展覽及義賣會已於松山文創園區登場。

為了幫助重建全台唯一無障礙馬術治療中心，主辦單位-財團法人方興中馬匹輔學健康社福基金會發起「馬上愛 希望在」設計師名人公益創作展，由中華平面設計協會協辦、麥傑廣告規劃公益策展，包含蔡英文總統、吳淡如、夏嘉璐等名人共同領銜響應公益。

主辦單位募集全台100件獨一無二的馬首紙雕作品，於10/16-10/20假松山文創園區南向製菸工廠盛大展出及義賣，義賣所得扣除活動成本後將用於建設全台唯一的無障礙馬術治療中心，以幫助更多身心障礙與弱勢的孩子。

2020年財團法人方興中馬匹輔學健康社福基金會邀請中華平面設計協會協辦，由榮譽理事長―麥傑廣告 陳進東創意總監策展，以「HORSES BRING HOPE 馬上愛希望在」概念，打造年度系列公益活動「有愛.放馬過來」希望馬場重建計畫百人創作公益義賣展。



「有愛.放馬過來」公益展義賣會(圖/主辦單位)

歷時八個月的籌備與發起，期間廣召邀集各界貴賓與知名設計師共襄盛舉，參與立體馬首創作。英國紙藝公司 KABLACKOUT 的同意授權立體獨角馬模版，透過百位創作者的巧手與熱情，化成夢想與祝福，以各具姿態的獨角馬，幻化出對希望馬場重建計畫與馬術治療的支持與參與。也透過展覽讓民眾深入了解馬術治療推廣教育，巡迴展後將作品義賣所得全數捐贈希望馬場重建計畫經費。

此次展出創作者包括蔡英文總統、鄭文燦市長、高嘉瑜立委、中廣趙少康董事長、TVBS夏嘉璐主播、知名廣播主持人吳淡如、藝人郭彥甫、四分衛主唱陳如山、黑糖導演黃嘉俊等；廣告界名人何清輝等也於活動現場分享創作，及企業如何結合善念行銷。

財團法人方興中馬匹輔學健康社福基金會董事長方幼玲表示，台灣馬術治療中心在台灣已有20多年，期間幫助過的孩子超過3萬人次以上，但由於2018年被原單位強制切割，目前暫時安置在桃園新屋的租賃場地。去年因為颱風，整個馬場淹水，馬蹄都泡在水裏，感染風險甚高；而且因為場地泥濘，停課將近一個月，中斷了孩子們的復健課程好一陣子。現在每逢大雨，馬場就因場地濕滑積水，危險無法上課，急需籌建新的無障礙治療中心，以延續馬術治療對孩子們的幫助。

該基金會執行長林佳靜說明，「台灣馬術治療中心」的學員都是身心障礙及弱勢的孩子，透過特殊訓練過的「馬」老師，以騎乘課程幫助孩子們得到肢體，心靈的幫助。目前中心的孩子大多是腦性麻痺，自閉症，學習遲緩，及學習障礙的孩子。馬術治療中心自成立以來，一直以幫助身心障礙及弱勢孩子為出發，因此收費低，並没有經費籌建新馬場，目前已努力取得桃園平鎮水利會的地，但因經費短缺只夠平日營運，尚未能啟動工程。第一期的工程經費需要3000萬，急需社會各界的慷慨解囊。