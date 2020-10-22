首位教宗表態支持同性戀伴侶　方濟各：他們有權共組家庭

（台灣英文新聞／國際組 外電報導）天主教教宗方濟各登基七年多來首度公開表態支持同性戀伴侶「民事結合」，他在一部紀錄片採訪中表示，「同性戀者有權共組家庭。」他也是首位支持法律保障同性戀伴侶的教宗。

教宗方濟各（Pope Francis）在俄國導演艾菲尼夫斯基（Evgeny Afineevsky）拍攝的紀錄片《Francesco》中表示，「同性戀者有權共組家庭，他們是神的子民且擁有家庭的權利。沒有任何人該被驅逐或因此過得悲慘。我們應該建立一部民事結合（civil union）法，讓他們獲得法律保障，我支持這麼做。」

這是教宗在登基七年半以來，首度公開支持同性戀伴侶的民事結合，儘管他過去在阿根廷布宜諾斯艾利斯擔任大主教時，便已表態支持用法律保障同性戀伴侶。

不過教宗的這項言論勢必將引起天主教保守派成員的反彈。英國《衛報》便指出，反對派過去曾批評方濟各試圖將進步價值觀帶到教會中，某些人士甚至指控教宗為異端。

這部週三（21）在羅馬電影節首映的紀錄片紀錄教宗自2013年登基後的生涯，包括他在新型冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）大流行前的各種出訪行程、他處理天主教成員性侵孩童的醜聞等，並觸及他在環境、貧窮、移民，以及不平等等議題的作為。

聯合國秘書長古特雷斯（António Guterres）是一名虔誠的天主教徒，他的發言人表示，教宗最新的評論是「非常正向的舉動」，古特雷斯過去便強力反對恐同分子侵害LGBTQ族群的權益，並認為沒有任何人應該因為他們所愛而受到迫害或歧視。

根據傳統天主教教會教義，婚姻只能由一男一女締結，且教會反對法律承認同性婚姻。