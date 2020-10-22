協助印度、孟加拉114位僑胞順利返台灣 僑務諮委劉雙全獲表彰

（台灣英文新聞/ 李文潔 綜合報導）僑務委員會10月21日舉行福爾摩沙僑務專業獎章頒贈儀式，由委員長童振源親自頒贈，表彰僑務諮詢委員劉雙全在今年新冠肺炎(COVID-19)疫情期間，積極協助滯留印度及孟加拉的114位僑胞透過包機作業順利回國，同時也協助運送我國捐贈的100萬個口罩至印度。童振源表示，劉雙全不僅是僑界之光，也是臺灣之光。

委員長童振源表示，劉雙全在民國78年到印尼開拓事業，民國93年轉赴孟加拉發展，長年熱心支持僑務工作，曾擔任海華文教基金會副董事長，期間與時任董事長吳松柏合力創辦海外師鐸獎、海外十大傑出青年獎及海華志工團，這三個活動幫助僑委會建立巨大的僑務工作基礎。

童振源說，劉雙全多年來擔任世界臺灣商會聯合總會總會長、名譽總會長、亞洲臺灣商會聯合總會總會長及僑務委員等諸多重要職務，不僅服務僑社，對於推動僑商的發展及連結臺灣的經濟也有非常大的貢獻。

另外，劉雙全在孟加拉出錢出力幫助貧民、協助僑胞，提供經費給僑生來臺就學，並且推動商機，有助鞏固僑社及推動國民外交

劉雙全感謝童振源委員長頒贈獎章勉勵。

劉雙全表示，當初聽到孟加拉臺商和駐印度代表處想協調包機讓僑胞返臺，但多次洽商都沒有結果，於是他找了和華航很熟的臺商一起協調。

劉雙全回憶，當時大家手續都辦好了，只欠飛機，洽商後，他隔天立刻把690萬的包機款項匯給華航，最後協調成功，他謙虛地說，孟加拉臺商會高會長也付出很多，其實都準備好了，他只是補上臨門一腳。

劉雙全長期深耕僑界，為鄉為國奉獻，曾任僑務委員、海華文教基金會副董事長、印尼臺商總會會長、亞洲臺商總會總會長、世界臺商總會總會長，並於民國97年國慶大會代表全球僑胞致詞、民國105年及106年分別獲頒僑委會華光專業獎章及海華榮譽章、民國109年獲頒外交部睦誼外交獎章。