2020 ITF台北國際旅展30日登場　天成、長榮和宜蘭綠舞等推年度超殺住宿、餐飲和泡湯券

入住宜蘭綠舞即可享受日式主題造景庭園美景、眺望龜山島、以及在絢麗的蘭陽平原懷抱中入眠。 入住宜蘭綠舞即可享受日式主題造景庭園美景、眺望龜山島、以及在絢麗的蘭陽平原懷抱中入眠。

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）「2020 ITF台北國際旅展」即將在10月30日起至11月2日止於南港展覽館盛大開展，飯店業者無不摩拳擦掌推優惠、送好康，準備迎接新一波的國旅人潮，包括天成飯店集團旗下五館、宜蘭的綠舞國際觀光飯店推出超殺優惠的住宿券和餐券，以及大板根森林溫泉酒店的泡湯、住宿券等多項好康，想要精打細算省荷包的消費者，千萬別錯過年度限定優惠！

渡假莊園花蓮「瑞穗天合國際觀光酒店」的莊園-精緻家庭房（天成飯店集團提供）

天成飯店集團旗下五館：台北天成大飯店、台北花園大酒店、台北天成文旅-華山町、台北天成文旅-蜂巢，及嘉義天成文旅-繪日之丘，聯合推出超殺優惠最低1.7折起的聯合住宿券，任選館別住宿一晚含早餐每張售價3,699元（最高總價值22,220元，下殺1.7折）不分平假日皆可入住，旅展加碼於2020/12/23前選擇於台北三館住宿（台北天成大飯店、台北花園大酒店、天成文旅-華山町），免費加送一晚或當日入住兩間，適合年底前安排全家出遊。

天成飯店集團最新打造的渡假莊園的花蓮「瑞穗天合國際觀光酒店」則推出年度最優惠：平/旺日雙人住宿券每張9,900元，入住「城堡-精緻客房」（最高總價值35,200元，下殺2.8折）。

天成飯店集團旗下餐飲品牌翠庭、饗聚廚房、PRIME ONE牛排館、華山町餐酒館與花園thai thai共同推出餐券下殺5.2折起，消費者也可至天成飯店集團或旗下各館官網進行線上選購。線上旅展：https://pse.is/wddxe（2020/10/27-2020/11/2晚上18:00止）

全台唯一同時擁有「低海拔熱帶雨林」與「優質溫泉」的三峽「大板根森林溫泉酒店」，帶您擺脫城市喧囂，進入另一個桃花源祕境。(大板根森林溫泉酒店提供)

「大板根森林溫泉酒店」經北二高下三峽交流道約25分鐘，即可擺脫城市喧囂，進入另一個桃花源祕境，一處全然放鬆身、心、靈重新獲得元氣能量聖地。

大板根將在ITF旅展攤位販售超值優惠住宿券，二人房只要4699元（原價NT$7,700），四人房只要5899元（原價NT$9,900），住宿券限定平日使用，內容包含活力早餐、客房住宿一晚、森林入園門票、露天溫泉SPA；一泊二食二人房住宿券僅需NT$5,899元（原價NT$9,200）一泊二食另加附晚餐。

除了優質住宿券外，大板根還推出平假日皆可用的「精緻遊套票」每張NT$1050（原價NT$1,500），內容包含森林入園門票、露天溫泉SPA券及價值＄680-太子饗宴1客。針對愛泡湯的朋友們，推出「森之湯套票」每人只需花費NT$380（原價NT$700），就可以同時享受「碳酸氫納」美人湯及森林芬多精雙SPA的洗禮。

所有票券皆無使用期限，買票無壓力。無法至現場的朋友也可以於10/26-11/2至大板根官網連結線上旅展賣場，還等什麼？快來搶購吧。



（大板根森林溫泉酒店提供）

不用遙遠路程，來宜蘭綠舞就能來場「偽出國」風情 ！因應2020 ITF台北國際旅展，綠舞國際觀光飯店推出多項優惠，包含去年最熱賣「玥-山景客房-一泊二食」旅展價僅需NT$6,888（原價NT$14,154），相當於49折；今年首賣「嵐-山景雙床四人客房-一泊二食」NT$10,688（原價NT$22,808，約47折），還有旅展現場獨賣住宿券買10送10「豪華湖畔Villa Plus方案」，購買10張豪華湖畔Villa住宿券加贈10張極景雙人客房住宿券優惠，每張只需NT$25,800，下殺約36折起，為全商品最殺折扣！

餐飲部份，首推CP值最高「蝶舞咖啡廳／舞饌日式料理平日雙人餐券+風呂券套組」NT$1,780（原價NT$3,356，約53折），滿足美饌、泡湯、遊日式園區三大享受。另外加碼現場購買住宿券，每房加贈經典浴衣體驗及風呂券，Villa再加贈和菓子體驗，另外更是祭出消費單筆滿額抽獎活動，最大獎為市值$55,000豪華湖畔Villa住宿券，買越多省越多！ 詳細資訊請洽綠舞官網。

宜蘭綠舞國際觀光飯店園區內還有日式浴衣、抹茶體驗等多元豐富活動讓全家大小都盡興玩樂！（宜蘭綠舞國際觀光飯店提供）

長榮國際連鎖酒店聯合旗下長榮桂冠酒店（基隆、台北、台中）、長榮文苑酒店（嘉義）、台糖長榮酒店（台南）及長榮鳳凰酒店（礁溪）等六家酒店共同推出線上旅展，貴賓優惠住宿券每張NT$3,900，10月29日前早鳥預購，每張再省NT$200。

持1張貴賓優惠券入住基隆、台北、台中、嘉義或台南任一館，可選擇雙人套房或適合四人入住的家庭房，三五好友出遊可以不用分開聊到天亮、睡在一起。若想放鬆慢活、享受雙人小世界，持2張券入住長榮鳳凰酒店（礁溪），享受一泊二食的愜意（含早餐及價值NT$980+10%的自助式午餐），更多好康訊息，請至長榮國際連鎖酒店網站查詢。