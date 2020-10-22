台灣藍騎士畫廊網羅國際藝術家大作　台北藝博會首度曝光提供24小時VIP服務

(台灣英文新聞/文化組 台北綜合報導)台灣畫廊Bluerider ART將於2020 ART TAIPEI展出21位國際藝術家大作，共計超過40件作品，其中更將首度曝光德國藝術家Annett Zinsmeister及Axel Anklam新作。

2020 ART TAIPEI將於10月22至26日在台北世界貿易中心一館登場，位於世貿入口處的C01展位，Bluerider ART藍騎士畫廊將展出代理21位國際一線藝術家作品，媒材橫跨繪畫、雕塑、牆上裝置、攝影，展場結合語音導覽、引領觀眾深入了解藝術家媒材、形式、概念或敘事結構上之美學表現。



Hans Kotter(圖/Bluerider ART)



曹吉岡(圖/Bluerider ART)

2020 年世界雖經歷一段非常時期，Bluerider ART 展覽卻從不間斷，持續以藝術撫慰人心，2020 ART TAIPEI 展出重點包括Bluerider ART 首位代理華人藝術家曹吉岡大作，以其混生的獨有語彙，將歐洲古典的蛋彩坦培拉，與東方傳統的山水意境相融作品。獲藏家好評的瑞士藝術家Thierry Feuz 展出最新畫作"Rain Garden"；德國燈光裝置藝術家Hans Kotter，將再以新穎、創新的燈光裝置聚焦在觀者與光影藝術的互動性。

甫入選美國Telfair Museum 戰後美國藝術家全美巡迴展的美國銀針筆藝術家 Carol Prusa，也將再度展示她的精細之作。瑞士藝術家Marck 的作品總在藝博會成為矚目焦點，這次將再以手工打造的雕塑結合全新錄像內容，衝撞社會框架與傳統束縛。近期於德國 Kunst Galerie Fürth 美術館舉行個展的英國X光藝術家 Nick Veasey，則首度於ART TAIPEI 呈現2020年立體光柵系列新作。



Nick Veasey(圖/Bluerider ART)



Thierry Feuz(圖/Bluerider ART)

此外，今年將首度曝光多位Bluerider ART 代理國際炙手可熱藝術家，如曾經於紐約現代美術館MoMA展出的德國藝術家Annett Zinsmeister，將首次展出她探究空間感知的建築攝影裝置。師承知名雕塑家Tony Cragg 的德國藝術家Axel Anklam，則以鍍鈦金屬構築光影和空間的交互作用。

此外，今年Bluerider ART 結合官網線上展廳及24小時VIP 諮詢服務，為海內外藏家打造完善的線上、線下展會體驗。

Art Taipei 2020 台北國際藝術博覽會 參觀資訊

Bluerider ART Gallery 展位：C01

貴賓預展 |

2020.10.22（四）12:00-21:00

2020.10.23（五）11:00-14:00

公眾展期 |

2020.10.23（五）14:00-19:00

2020.10.24、25（六、日）11:00-19:00

2020.10.26（一）11:00-18:00

展覽地點：台北世界貿易中心展演一館