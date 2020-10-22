台灣移民署行動關懷訪視桃園傑出新住民及NGO團體

（台灣英文新聞/ 李文潔 綜合報導）為關懷新住民在臺生活情形，移民署主任秘書林興春偕同海基會人員於10月21日搭乘「到府關懷宅配愛」行動服務列車抵達桃園市，訪視移民署第六屆新住民築夢計畫獲選者閃淑娟女士，以及拜訪桃園市新住民協會，感謝理事長林桂金積極辦理新住民相關課程及活動，協助新住民儘快融入臺灣社會。

閃女士來自緬甸，為虔誠穆斯林，在中壢區經營「清真合醬菜館閃妹小廚」，業經清真認證，並獲桃園市金牌好店肯定，店內的醬菜產品更榮獲桃園市十大伴手禮傑出殊榮。

在忙碌之餘，閃女士時常受邀到學校分享穆斯林文化及美食，因此開啟想讓更多人認識伊斯蘭文化的想法，透過新住民築夢計畫將餐廳後方改造為穆斯林文化小學堂，讓每位來小學堂體驗的朋友，能打開心門認識多元文化。

桃園市新住民協會理事長林桂金女士從越南來臺22年，曾獲選為桃園市107年新住民傑出楷模，積極協助在臺新住民融入在地生活，辦理許多新住民相關活動，也和桃園市政府社會局合辦「新住民！蓄勢待法」系列法律課程，以及辦理新住民前往總統府、立法院、行政院進行民主探訪之旅活動，讓新住民有機會參觀總統府等政府部門，了解民主政治的運作。

林主任秘書表示，新住民及其子女是臺灣新力量，透過今天的訪視行程，看見了新住民在臺灣這片土地上打拼的活力，顯示新住民是國家不可或缺的新力量。