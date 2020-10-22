（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）美國總統川普為尋求連任，積極對中國出招，展現抗中強硬態勢。國務院21日宣布，再將6家中國媒體列為外國使團，旨在揭露中共的大外宣工具。

路透報導，這六家媒體事業分別為第一財經、解放日報、新民晚報、中國社會科學出版社、北京周報與中國的經濟日報。

國務卿龐培歐（Mike Pompeo）表示，這些媒體或多或少由「外國政府」掌控，此舉並不會影響其在美報導新聞之權利，僅在讓美國人民知悉，自由媒體與國家宣傳機器在傳達資訊上有所差異。

被列為外交使團的中國媒體，必須向國務院登記，提供在美不動產、人員清單等資訊。

向來發言犀利、完美詮釋戰狼風格的官媒環球時報總編輯胡錫進，立刻在推特上回擊，指美國「做得太過了」。若相關媒體因此蒙受傷害，中國必將報復，不會放過在香港運作的美國媒體。

國務院於今年2月與6月，分別對多家中媒開鍘，將其列為外交機構，如今家數已來到15家，根據美聯社，除了上述6家媒體，迄今列管之中媒尚包括新華社、中國環球電視網、中國國際廣播電台、人民日報、美國海天發展公司、中央電視台、環球時報、中國日報、中新社。

今年雙邊角力不斷，美國3月將中國主要媒體駐美人員人數限制從160人減至100人，中國則以驅逐美國大報記者作為反擊，包括紐約時報、華爾街日報與華盛頓郵報。美國9月再出手，要求中國高階外交官必須取得國務院許可，方能訪問美國大學或舉辦50人以上的文化活動。

反擊中共大外宣 美國再指定6家中媒為外交使團