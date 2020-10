反擊中共大外宣 美國再指定6家中媒為外交使團

(台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導)美國總統川普為尋求連任,積極對中國出招,展現抗中強硬態勢。國務院21日宣布,再將6家中國媒體列為外國使團,旨在揭露中共的大外宣工具。

路透報導,這六家媒體事業分別為第一財經、解放日報、新民晚報、中國社會科學出版社、北京周報與中國的經濟日報。

國務卿龐培歐(Mike Pompeo)表示,這些媒體或多或少由「外國政府」掌控,此舉並不會影響其在美報導新聞之權利,僅在讓美國人民知悉,自由媒體與國家宣傳機器在傳達資訊上有所差異。

被列為外交使團的中國媒體,必須向國務院登記,提供在美不動產、人員清單等資訊。

向來發言犀利、完美詮釋戰狼風格的官媒環球時報總編輯胡錫進,立刻在推特上回擊,指美國「做得太過了」。若相關媒體因此蒙受傷害,中國必將報復,不會放過在香港運作的美國媒體。

國務院於今年2月與6月,分別對多家中媒開鍘,將其列為外交機構,如今家數已來到15家,根據美聯社,除了上述6家媒體,迄今列管之中媒尚包括新華社、中國環球電視網、中國國際廣播電台、人民日報、美國海天發展公司、中央電視台、環球時報、中國日報、中新社。

今年雙邊角力不斷,美國3月將中國主要媒體駐美人員人數限制從160人減至100人,中國則以驅逐美國大報記者作為反擊,包括紐約時報、華爾街日報與華盛頓郵報。美國9月再出手,要求中國高階外交官必須取得國務院許可,方能訪問美國大學或舉辦50人以上的文化活動。

The US has gone too far. The move will further poison working environment of media outlets in each other’s country. As long as Chinese media outlets suffer actual harm, Beijing will definitely retaliate, and US media outlets' operation in HK could be included in retaliation list. pic.twitter.com/xTSDyRHpx6