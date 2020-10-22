吃當季！台灣苗栗多家餐廳用芋頭柿子推創意料理

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）行政院農業委員會農糧署北區分署輔導公館鄉農會將於24日在苗栗特色館辦理「2020年芋頭評鑑暨芋頭、柿子饗宴活動」，結合當令食材，多家人氣餐廳將推出芋頭柿子料理。該署歡迎大家在這濃濃秋意下，來苗栗親身體驗國產農產品的新鮮、健康、美味。
農糧署北區分署表示，苗栗縣為北台灣芋頭最大產區，全縣栽培面積約628公頃，占全台栽培面積四分之一以上，其中公館鄉芋頭栽培面積近350公頃，品種為芋頭心具有紫色花紋的檳榔心芋，引用當地穿龍圳灌溉水源富含石灰質，加上不斷精進栽種技術，讓苗栗芋頭口感較為細緻香Q綿密，粉質高又香氣濃郁。
另外公館鄉柿子種植面積60公頃，河排地區的牛心柿大又香甜，在地餐廳研發推出各式芋頭、柿子創新特色料理，包括有田媽媽巧軒餐館、蘭庭農莊花園餐廳等多家在地人氣餐廳，呈現苗栗芋頭的香、鬆、綿密口感及秋柿的好滋味。
農糧署北區分署指出，秋天台六線原生台灣欒樹開出黃花、紅色的苞片在沿路山壁，美景令人驚豔，公館特產檳榔心芋、牛心柿正植產季，公館鄉農會推薦芋柿特色料理，歡迎全國各地的遊客來苗栗公館做客，活動當天在苗栗特色館除了辦理全縣芋頭評鑑外，更邀集20個苗栗各地優質農特產品展售。
牛心柿。(照片由行政院農業委員會農糧署北區分署提供)
(照片由行政院農業委員會農糧署北區分署提供)