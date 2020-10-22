台灣蔣渭水流行歌比賽好精彩　金獎《救國仁醫》完美詮釋仁醫俠風

(台灣英文新聞/文化組 台北綜合報導)適逢文協創立99周年，舉辦「蔣渭水流行歌大賽」並於大稻埕國際藝術節登台演出，現場氣氛熱鬧人潮絡繹不絕。

你知道嗎？蔣渭水曾創作流行歌推展社會運動，1921年創作《臺灣文化協會會歌》，要提升臺灣文化，讓世界看見臺灣，樂為世界人；1929年為創作《勞動節歌》，要把壓迫工農的非理制度消除盡清。

今年是文協創立99周年，紀念「文協久久」，「蔣渭水帶阮鬥陣向前行」流行歌詞曲徵選比賽，昨天在大稻埕國際藝術節「大島藝舟」主舞臺頒獎及現場壓軸演唱，當天也是藝術節最吸睛的活動「時空藝陣」，吸引許多穿著1920年代服裝的民眾駐足欣賞，為第六屆國際藝術節畫上圓滿句點。

頒獎典禮特別邀請藝術節發起人暨藝術總監，推動第二波臺灣新文化運動的周奕成先生擔任首位為頒獎人，手拄拐杖，長袍飄逸，一身渭水先生漢服的打扮，象徵精神傳承。

新冠肺炎疫情關係，基金會改往年委託創作古典樂章或合唱曲，在音樂殿堂演出的模式，首次舉辦流行歌曲徵選比賽，鼓勵年輕世代，以自由的曲風、奔放思想創作，活化文化鐘鼓手蔣渭水的精神，為時代前進注入更大的動力。

蔣渭水文化基金會表示，此次評審團媲美金鐘獎，有歌后歌王級的潘越雲、李麗芬、卲大倫，歌壇新秀吳孟純，名編曲家戴維雄，詞曲兼美才能獲評審青睞，銅牌獎簡郁恩、章金德共同創作的《不畏》、古覃美創作的《巨人》，銀牌獎是林政勳創作的《渭水長流》，各以不同的曲風表現蔣渭水醫世醫民族的情懷。

金牌獎《救國仁醫》由蔡芸芸、梁智凱共同創作，實至名歸，獲得五位評審委員最高評價，以精準正宗的臺語歌詞，唱出蔣渭水醫師以內科投藥、外科手術、團結力量大的心療，引領臺灣走出被殖民的困境的真知灼見與仁醫俠風。

莫閣睏啊 天已經 漸漸仔光

目睭擘金 看外面 風起雲捲

覕佇厝內 永遠只有 委屈佮目屎

勇敢面對 咱才有家己的舞臺

手術臺前 割去病體 的歹物

心內暗嘆 社會無知 按怎會消除

心散掖掖無了時的 辛酸佮忍耐

只有團結 維新的成功才會來

要自由 坎坷的路一定歹行

骨力拚啊 替臺灣社會進步開藥單

一路行 真濟伴 照步來看顧袂孤單

有信心牽手行 臺灣 一定贏

蔣渭水文化基金會表示，這次比賽發現臺灣流行音樂界的潛力，將持續舉辦，提供作曲家創作發表的舞臺，以流行歌曲認識臺灣一路走來的民主歷程。



金牌獎葉云云《救國仁醫》現場演唱(圖/主辦單位)