雙11狂歡季 身份證字號有1或2 入住澎湖唯一五星酒店只要1111元

下半年購物最大盛事「雙11」即將登場，澎湖唯一五星級國際品牌酒店「澎湖福朋喜來登酒店」推出「雙11狂歡季」限時搶購，為期七天的1111元住宿超殺優惠！凡身份證字號有1或2，即可成為2020雙11 VIP資格，獨享雙11超級特惠：11月8日(日)至11月14日(六) 限期七天入住豪華雙床客房，假日不加價，兩天一夜每人只要1111元！以超低折扣回饋邀請旅客遊玩澎湖享受五星高規服務的旅遊體驗！澎湖福朋喜來登酒店高人氣的Buffet自助餐廳－宜客樂自助百匯餐廳晚餐也推出雙11限定:11/9(一)-11/11(三)每人只要711元！

入住澎湖唯一五星酒店兩天一夜每人只要1111元!

澎湖福朋喜來登「雙11狂歡季」祭上兩天一夜兩人成行每人1111元的限時優惠，再加贈假日不加價、機場酒店接駁，以及自助早餐買一送一優惠。

另推出「澎湖旅遊必Buy組合包」，原價1840元的超值澎湖旅遊組合，下殺48折只要888元！輕鬆加購就可暢遊澎湖水族館、澎湖生活博物館、澎湖最大漁貨集散地第三漁港，再享小客車租車500元折價優惠、澎湖福朋喜來登2020季紀念幣。

宜客樂海港百匯自助餐廳晚餐 限時三日 每人只要711元！

宜客樂海港百匯自助餐廳網羅多元無國界料理，由資歷盡40年五星主廚以精湛工夫呈現異國美食，引領澎湖食尚，包括澎湖當令海鮮、「日式手作區」、「鮮煮料理區」、「港式燒臘區」、「異國熱食區」等近百種精緻料理，豐盛澎派的澎湖蝦蟹、現切爐烤牛排、現點現做的日式壽司料理、現場烹調的牛肉湯，歐風十足的熱食佳餚與澎式經典熱菜等，甜點飲品區更是匯集澎湖在地特色，仙人掌、風茹茶，以及精選糕點與Mövenpick莫凡彼冰淇淋，另有台灣唯一的月桂冠清酒暢飲、以及多款啤酒暢飲。11月9日(六)至11月11日(一)原價968元的自助晚餐每人只要711元，再享免服務費優惠，饕客需提早訂位避免向隅。

今年雙11就來福朋住五星、吃五星，旅遊狂歡！