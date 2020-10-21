萬聖「搗蛋月」 和逸飯店推超High活動X限定美食

萬聖節哪裡「搞怪」去？國泰飯店觀光事業旗下和逸飯店於桃園館、台南西門館、高雄中山館舉辦一連串應景餐飲及活動，邀您一起HIGH翻天!

COZZI Blu專屬搗蛋日 萬聖節Party High起來

國泰飯店觀光事業於今年新推出的旗艦品牌COZZI Blu和逸飯店．桃園館，為迎接第一個萬聖節，精心規劃系列活動，凡於2020/10/23(五)~11/1(日)入住COZZI Blu之房客，即可免費參加萬聖節「要糖趣」和「糖果盒DIY體驗」。另外，也同步推出「萬聖節Party High起來」活動，除了住宿房客外，更邀請民眾一起來同樂，每人299元即能享用酒吧無酒精特調及萬聖節限定餅乾，現場還可以體驗體彩繪DIY裝扮及各式搞鬼風格。

COZZI Blu館內「Blu Bar」網美打卡酒吧即日起特別推出萬聖限定雙人套餐1,680元+10%，包含豐富雙人炸物拼盤及兩杯自選調酒，提供眾多調酒品項，其中調酒師推薦萬聖節特調「滿月之夜」，以自製花椒元素搭配萊姆酒為基底再佐上梅子利口酒，酸、甜、麻滋味，讓您一次體驗與好友嗨翻Halloween，萬聖節就來COZZI Blu一起擊退惡靈吧！更多詳情請洽COZZI Blu官網。

小小麻瓜大集合 萬聖節搞怪我最「型」

以全台唯一卡通頻道主題旅宿為最大亮點的和逸飯店．台南西門館於2020/10/31(日)13:00-16:30舉辦「萬聖PLAY在一起」活動，邀請2-12歲的小朋友與家長一起Play。由COZZI哥哥姊姊帶著小朋友們一起邊學邊玩，發揮創意設計披風及配件，並在伸展台上Show出最酷炫的萬聖節造型；此外，更吸引人的是在超過500坪以上的奇趣操場及室內遊憩空間中，暢玩密室逃脫及闖關遊戲，完成後，還可以在飯店4樓的Cozzi KITCHÉN餐廳，品嚐期間限定的熊熊遇見你下午茶，豐富的半日活動，讓家長們不用再苦惱假日行程！即日起開放報名，限額40組，額滿為止。報名請洽06-7026680*2193

Cozzi KITCHÉN餐廳即日起至10/31，每日14點~17點推出萬聖節快閃優惠，現場點「熊熊遇見你主題午茶」任一餐點並拍照打卡，即可免費享一杯重乳歐蕾飲品(價值160元+10%)。訂位請洽06-7026699

Cozzi THE Roof萬聖餐讓你口口驚奇

位於和逸飯店．高雄中山館30樓的高空餐廳Cozzi THE Roof，於2020/10/30(五)-11/1(一)晚餐特別推出2款萬聖節主餐，造型萌中帶淘氣感的「火眼墨魚海鮮燉飯」480元+10%，以特製墨魚海味醬汁烹煮燉飯，滋味香濃卻不膩口，裝飾黑橄欖和鵪鶉蛋製作的小蜘蛛，別具趣味；另一道濃厚茄汁燉煮的「狂歡義式茄汁燴羊膝」560元+10%，分量十足的羊膝帶點Q勁，飽滿醬汁搭配清甜薑黃南瓜臉燉飯和蔬菜丁，格外涮口。除了萬聖節主題餐，現場還提供頂級肋眼牛排、德國豬腳、綜合海鮮等多種主餐可選擇，凡點主餐現場歐式麵包、湯品、精緻冷盤、鮮蔬沙拉、飲品和冰淇淋等自助沙拉吧餐檯料理可盡情享用。訂位請洽07-9756677