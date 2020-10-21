台南大員皇冠假日酒店 煉‧瓦 新商業午餐

午餐又是吃便當？上班族想用豐富又不貴的美食犒賞自己，讓平日午餐食光也能有美好的小確幸。台南大員皇冠假日酒店要抓住上班族的胃，煉瓦餐廳自2020年10月起推出高CP值的新商業午餐，為平日(週一至週五)午間時段限定供應，不僅可以吃到精緻又實惠的日式套餐580元起以及鐵板燒套餐780元起，讓上班族或不想開伙的家庭主婦、長青族等，午餐也能吃好、吃巧。

台南大員皇冠假日酒店一樓煉‧瓦日本特色餐廳主要提供燒烤、壽司吧與鐵板燒三種用餐方式供客人選擇。這次推出的平日午間限定商業午餐菜色全面大升級，考量午餐時間希望可以吃清爽又兼具營養，由日料主廚吳進旺30年職人精湛手藝，推出日式8款套餐，供饕客任選。其中，除了日式套餐不可少的季節綜合握壽司套餐；鹽燒挪威鯖魚套餐，選用的鯖魚是營養價值高的深海魚，透過燒烤讓外皮呈現酥脆，肉質保有豐富油脂；綜合生魚片套餐則訴求新鮮，鮭魚、鮪魚和旗魚厚切1公分，吃起來飽口又滿足，讓饕客直呼：「吃生魚片不用花大錢，CP值超高」。醬燒蒲燒鰻魚套餐則是採先蒸後烤的方式，在燒烤過程中分次淋上獨特醬汁，讓人一吃，胃口大開。香酥廣島生蠔套餐則是外酥內嫩，鎖住生蠔的鮮香滑嫩，新鮮度就讓不能出國的你，一樣品嘗到廣島的海味！想吃肉肉的也可趁中午時間款待自己補充優質蛋白質又不怕胖，點上主菜鹽烤美國頂級無骨牛小排套餐，大快朵頤、享受簡單烹調後鎖住肉汁的齒頰留香。套餐皆附前菜芥末章魚、時蔬季節沙拉、白飯、漬物、赤味噌湯、季節水果與甜點，讓你吃好又吃巧。

另外，喜歡鐵板燒的饕客也能利用午餐時光，由鐵板燒主廚李安忠特製的商業午餐780元的日套餐與980元的光套餐，讓您充分優雅地享受不受打擾的賞味食光。「鐵板日套餐」有主菜4選1，包括肉質鮮嫩多汁的宜蘭櫻桃鴨胸、Q彈的霜降松阪豬、皮酥肉多汁的香蒜脆皮雞腿、以及饕客不可錯過的海味季節鮮魚。「鐵板光套餐」則多了時旬海鮮盤，另外主餐除了以上4種之外，更加上美國頂級無骨牛小排的選擇，提供商務客、追求個人高端的用餐體驗的饕客，一個不可錯過的新選擇。讓午餐有能優雅地輕鬆享用。以上專案適用於煉‧瓦日本特色餐廳平日(週一至週五)午餐時段11:30-14:30，週六、週日、連續假期、國定假日、聖誕節、跨年及酒店美食節等恕不供應。價格須另加10%服務費，為維持用餐品質請事先預訂。訂位專線：06-512-1930。台南大員皇冠假日酒店官方LINE也同步推出抽獎活動，有機會抽中2人同行1人免費優惠券，快快加入LINE@好友試試您的好手氣，大啖午間食光的小確幸吧！