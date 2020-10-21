【自稱台灣第一特務】軍情局退役上校張超然、涉共諜案關鍵角色　北院裁定羈押禁見

(台灣英文新聞/政治組 綜合報導) 退役軍情局上校張超然捲入共諜案，遭台北地檢署聲押。台北地方法院審理後，認定張超然在此案居於關鍵主導地位，且有關鍵證人未到案，張男有逃亡、勾串、湮滅證據之虞，裁定羈押禁見。

另外，同案被告退役少將岳志忠、退役上校周天慈21日凌晨被檢察官分別諭令新台幣15萬元交保。

■檢調獲報，張超然、周天慈退役後，於民國102年間邀約傅姓軍情局退役上校到中國，張男還親自陪同傅男搭機前往，並在當地會見中國國安人員。

■張超然、周天慈另於105年至107年間邀約岳志忠前往中國，3人曾一同前往，岳志忠也曾單獨赴中與中國國安人員見面；岳志忠還涉嫌受周男之託，交付文件給中國國安人員。

■此外，張超然、周天慈另涉嫌於105至106年間，引介王姓軍情局退役上校前往中國，認識當地國安人員。

台北地檢署昨(20日) 指揮調查局國家安全維護工作站，兵分3路搜索，並約談岳志忠、張超然、周天慈及5名證人釐清案情，陸續移送北檢複訊。

中央社報導，張超然受訪時表示，他是台灣第一個特務，六四天安門事件時就他一人在中國工作，他是國家派去中國工作的台灣特務，保衛台灣的安全，否認遭中國國安人員吸收，並說自己是赫赫有名的大特務，原本就是清白的。

北院指出，張超然涉犯修正前國家安全法第2條之1、第5條之1第2項罪嫌，以及修正前國家情報工作法第8條第1項前段、第30條第1項及第2項罪嫌，犯罪嫌疑重大，且所犯為3年以上、10年以下，或1年以上、7年以下有期徒刑的重罪。

北院表示，張超然供稱已退休，每月收入約新台幣10餘萬元，且在中國有親友及投資事業，並有多次出境前往中國的記錄，可見張男具有相當資力與人脈得以潛逃到中國或其他國家，即有事實足認他有逃亡之虞。

北院指出，張超然所述內容與案件相關證人、同案被告陳述、通訊監察譯文等證據資料均有不符，且有避重就輕、違背常理情事，又此案尚有關鍵證人未到案，並有諸多疑點尚待查明，有事實足認有湮滅證據、勾串證人之虞。

北院審酌張超然所涉罪嫌非屬輕罪，供述內容與證據資料多有不符之處，尚有諸多疑點仍待釐清，而張超然於此案居於關鍵、主導地位，涉案程度非輕，因此裁定羈押禁見。