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【自稱台灣第一特務】軍情局退役上校張超然、涉共諜案關鍵角色　北院裁定羈押禁見

台北地方法院審酌張超然所涉罪嫌非屬輕罪，供述內容與證據資料多有不符之處，尚有諸多疑點仍待釐清，而張超然於此案居於關鍵、主導地位，因此裁定羈押禁見。

By 政治組, 台灣英文新聞－編輯
2020/10/21 19:39
軍情局退役上校張超然（前）涉嫌引介軍情局退役軍官認識中國國安人員，20日晚間經調查局送往台北地檢署應訊。中央社

軍情局退役上校張超然（前）涉嫌引介軍情局退役軍官認識中國國安人員，20日晚間經調查局送往台北地檢署應訊。中央社

(台灣英文新聞/政治組 綜合報導) 退役軍情局上校張超然捲入共諜案，遭台北地檢署聲押。台北地方法院審理後，認定張超然在此案居於關鍵主導地位，且有關鍵證人未到案，張男有逃亡、勾串、湮滅證據之虞，裁定羈押禁見。

另外，同案被告退役少將岳志忠、退役上校周天慈21日凌晨被檢察官分別諭令新台幣15萬元交保。

檢調獲報，張超然、周天慈退役後，於民國102年間邀約傅姓軍情局退役上校到中國張男還親自陪同傅男搭機前往，並在當地會見中國國安人員。

張超然、周天慈另於105年至107年間邀約岳志忠前往中國，3人曾一同前往，岳志忠也曾單獨赴中與中國國安人員見面；岳志忠還涉嫌受周男之託，交付文件給中國國安人員。

此外，張超然、周天慈另涉嫌於105至106年間，引介王姓軍情局退役上校前往中國，認識當地國安人員。

台北地檢署昨(20日) 指揮調查局國家安全維護工作站，兵分3路搜索，並約談岳志忠、張超然、周天慈及5名證人釐清案情，陸續移送北檢複訊。

中央社報導，張超然受訪時表示，他是台灣第一個特務六四天安門事件時就他一人在中國工作他是國家派去中國工作的台灣特務，保衛台灣的安全，否認遭中國國安人員吸收，並說自己是赫赫有名的大特務，原本就是清白的。

北院指出，張超然涉犯修正前國家安全法第2條之1、第5條之1第2項罪嫌，以及修正前國家情報工作法第8條第1項前段、第30條第1項及第2項罪嫌，犯罪嫌疑重大，且所犯為3年以上、10年以下，或1年以上、7年以下有期徒刑的重罪。

北院表示，張超然供稱已退休，每月收入約新台幣10餘萬元，且在中國有親友及投資事業，並有多次出境前往中國的記錄，可見張男具有相當資力與人脈得以潛逃到中國或其他國家，即有事實足認他有逃亡之虞。

北院指出，張超然所述內容與案件相關證人、同案被告陳述、通訊監察譯文等證據資料均有不符，且有避重就輕、違背常理情事，又此案尚有關鍵證人未到案，並有諸多疑點尚待查明，有事實足認有湮滅證據、勾串證人之虞。

北院審酌張超然所涉罪嫌非屬輕罪，供述內容與證據資料多有不符之處，尚有諸多疑點仍待釐清，而張超然於此案居於關鍵、主導地位，涉案程度非輕，因此裁定羈押禁見。
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