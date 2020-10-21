〈時評〉大同公司臨股會 公司治理重要一課

大同公司要改變了，18年來沒有發過股利，股東今（21）日以股價來表達心聲。終場上漲1.57%，19.45元坐收，寫下7月30日以來波段新高，成交量高達2.3萬張，可以看出投資人既期待又擔心之心情，最終大漲表態，希望臨時股東會林郭文艶與林金來共治結果，能夠將大同帶向正常營運之路。

60年代大家耳熟能詳的「大同、大同、國貨好」，成功的行銷歌曲，歷久不衰。大同電鍋走入每一個家庭，不論貧富，國內、國外，只要是台灣人的家庭，沒有人不用大同電鍋煮飯，香噴噴，又好用，大同寶寶到現在都是收藏品，一只難求。

老董事長林挺生創造的大同傳奇，大同大學校友都知道老校長喜歡親自授課，講解凱恩斯經濟學，而且林董事長親朋好友，人人都會拿到一本他親自簽名的經濟學，迄今為人津津樂道。

這麼一個擁有光榮歷史的百年老店，林挺生交棒林蔚山及林郭文艶。林郭是美國馬里蘭大學經濟研究所畢業，曾任台大講師，踏入林家大門後，3年之內掌握大權，斥離林蔚山兩位兄弟，安排郭家兄弟姐妹、親朋好友，進入大同任職，沒有人還會認為大同是林蔚山的事業。他平時最重要的工作是外出參加大小座談會，通常是沒有什麼重要性的。大同公司內部的大小章或公文全部由林郭文艶決行，無勞林蔚山費心。

強勢的林郭文艶掌握公司1,119多億資產，這還是沒有資產重估的數字，實際價值更可觀，但是交出的成績單是10年虧損千億元，股東分不到一毛股利，只能看著這隻大金雞不斷掉毛、褪色，狀況百出，除了搖頭嘆息之外，別無他法。

林蔚山在去年因為大同公司、尚志資產、尚志投資、通達國際違法貸款，以及挪用大同公司資金17億多元案，被依證券交易法加重背信罪判刑8年，併罰3億元，犯罪所得13億5千餘萬元，全遭沒收。這是林蔚山人生最灰暗的一天，但是沒有人認為全案是他主導，而是另有背後強勢之影武者。

林郭文艷在今年6月30日大同公司股東會，一戰成名，不過是過街老鼠，人人喊打的惡名，連獨立董事候選人黃國昌都無法忍受，怒批：「這是資本市場之恥」。台北大學法律系教授直指林郭文艷「自己在開衙門」，公司派擅自决定，刪除過半股東的表決權及提案權，理由是有中資介入，資本市場為之譁然，且嘖嘖稱奇，股東會當天的四百多名黑衣人，強勢「整理秩序」之外，公司派竟然搬出「影響國安」大帽子，成為證券市場股東大會首創戲碼。

表決結果林郭文艷大勝，卻造成輿論撻伐及主管機關金管會、經濟部聯手將全案移送法辦，這在過去一向睜眼閉眼，息事寧人，不願插手股東會爭議的主管機關，可是讓投資人大開眼界，總算伸張正義，嚴懲違法亂紀的公司派。

今天大同公司臨時股東會的選舉結果，讓公司派、市場派能夠攜手共治，給了這個老態龍鍾，狀況百出的百年老公司，起死回生的機會。

大同公司這場經營權之爭戲碼，是經驗、也是教訓，它給各上市櫃公司，乃至於主管機關，好好上了一課，企業經理人一定要崇法務實，善盡經理人職責，做好公司治理，替員工、股東、乃至於社會，謀取最大福祉，否則終將面臨淘汰的命運。