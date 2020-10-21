2020台中國際花毯節11/14登場 中台灣新社打造「愛麗絲的花境探險」

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）邁入10週年的2020台中國際花毯節將於11月14日至12月6日在新社隆重登場，適逢「愛麗絲夢遊仙境」一書出版155年，台中市政府觀光旅遊局以「愛麗絲的花境探險」為主題，以地毯式美麗花卉藝術還原耳熟能詳且夢幻的愛麗絲花境，邀請民眾來場華麗又繽紛的探險。

觀旅局長林筱淇表示，為歡慶花毯節屆滿10週年，今年以嶄新的策展模式，，將整個展場塑造為柴郡貓造型迷宮，當遊客踏進展場，便可沉浸於精心設計的「夢境」與「迷宮」情境。

而且每個岔路都有故事人氣明星柴郡貓在旁提問，根據遊客不同的「抉擇」，將影響最終看到的結果。參觀不再只是拍照打卡、「被動」接收資訊，更可以「主動」創造屬於自己的花境探險，獲得更深刻的啟發。

觀旅局指出，主花毯由高10公尺的紅心皇后居高臨下朝著愛麗絲飛來，皇后由一群忠心的撲克牌士兵簇擁著，巧妙呈現愛麗絲勇敢對抗皇后的情節，主花毯秀時間將搭配水霧四射與動態裝置，打造超越想像的探險故事。而其他重要角色如吞雲吐霧的智蟲、瘋狂茶會的帽匠、看著懷錶匆忙趕路的兔子，都將一一現身花毯節展區，帶領遊客體會書中蘊藏的勇氣之路。

2020台中國際花毯節將於11月14日至12月6日上午8時30分至下午4時30分(夜間不開放)於新社隆重登場，免費入場，展期共23天，橫跨4個週休假日，歡迎各地遊客都來台中閒適遊山城、漫步賞花毯，年底最美麗的花卉饗宴期待您蒞臨同樂。