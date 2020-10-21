新北市92位青年外交大使授證 從在地關懷到國際理解

本市自107學年度起首創「 高中職全球關懷及全球移動力培育計畫」， 培養本市學生成為世界公民， 108學年度共92位學生服務滿50小時， 將由各校擇期公開授證表揚， 109學年度持續培育100位青年外大使從事國際及社區服務。 培育計畫鼓勵各校將聯合國永續發展目標（SDGs） 課程結合服務學習活動，培養學生國際素養及服務知能， 透過任務導向的服務活動培育「青年外交大使」(Youth Ambassador，簡稱YA大使)，透過視訊會議、 線上交流及社群媒體與國外學生交流互動，分享對國際議題的看法， 也以影片拍攝方式進行校園雙語導覽及在地文化特色介紹。

清水高中以「小小外交官」為目標培訓學生英語口說能力， 並在暑假籌辦營隊，讓學生以英文向外國中導覽三峽祖師廟， 高二周珈卉同學回憶道，一開始不太敢在大家面前講英文， 但培訓課程有很多讓她嘗試開口說英文的機會， 也讓她了解到只有鼓起勇氣踏出舒適圈， 才會知道開口說英文是多麼令人愉快的事。 109學年度清水高中也規劃了一系列培訓課程及活動， 包含國際英文新聞播報、用英文進行華語教學的主題營隊， 並與淡江大學英文系及華語中心合作進行培訓以及實際教學操作的一 系列課程，讓學生不僅了解英文的實用性， 也能將語言作為工具關心世界議題， 並與國外姐妹校學伴分享臺灣文化特色。

中和高中109學年度以聯合國永續發展目標16「 促進和平且包容的社會，以落實永續發展」為核心， 結合特殊生的認識與服務，成立「全球移動！中和特工隊」， 宣導特殊教育之理念，引入情緒障礙輔導陪伴培訓、手語教學， 並和線上英文平台ENGOO合作，精進國際溝通交流之英語能力， 落實「零拒絕」、「無障礙」核心價值。 積極參與培訓課程的高二游芮瑀同學表示， 讓她最印象深刻的是到基隆的熊米屋和身障朋友們一起做餅乾及拍攝 影片用手語宣導防疫，同時在校內作無聲廣播宣傳， 成為108學年度的青年外交大使讓她覺得很光榮， 109學年度她也會繼續參加。

三重高中結合扶少團培訓課程及活動規劃從在地社區關懷到國際交流 ， 也辦理偏鄉服務營隊送書到偏鄉學校並與當地師生互動及特色課程交 流，連續參加兩年的張家瑄同學表示， 送書去旅行的營隊活動最讓她印象深刻， 與小朋友交流互動的過程讓她發現到自己不再害怕與陌生人互動， 並學習與不同年齡層、不同生活環境的人相處。

教育局表示，鼓勵各校將SDGs議題融入國際教育課程及服務活動 ，讓學生在過程中體會生命的價值，也為自己創造社會價值。勇於踏 出舒適圈接觸不同文化，拓展國際視野與豐富人生經驗， 同時善盡國民外交，讓世界看見台灣的美。