集保結算所挺藝文 攜手雲門開啟中學生劇場初體驗

集保結算所長期支持藝文活動、紮根生活美學，今年首次與雲門基金會合作，上半年啟動｢2020舞蹈蒲公英」計畫，傳遞舞蹈之美到花蓮偏鄉小學，近日則配合雲門舞集年度例行巡演，於北、中、南地區的國家級劇院正式演出前，為偏遠地區的國、高中學生辦理「藝術教育推廣特別演出」，開啟學生的劇場初體驗。

近日，集保結算所與雲門基金會則為中學生陸續辦理3場「藝術教育推廣特別演出」。臺北場的特別演出，搶在雲門舞集藝術總監鄭宗龍先生2020年新作「定光」10月1日於臺北國家戲劇院世界首演的前一天，邀請九間學校近千位中學生受邀參與，並由劇團藝術家為學生解說演出的內容、舞台的設計及幕後的奧秘，揭開舞曲從觀眾席看不到的神秘面紗。此次受邀參與的學子中，也包含了臺北市立啟明學校的學生，主辦單位特別請來專業老師「說舞」，舞者的一舉手一投足，在老師生動的語言下，交織成學子們腦海裡燦然的畫面，讓大家能一同聆賞並沉浸在「定光」的溫暖與希望中！

集保結算所林修銘董事長表示，集保結算所和雲門基金會合作，6月起展開｢舞蹈蒲公英」計畫，邀請花蓮20所偏遠學校參與示範演出與講座，讓小朋友在雲門專業舞者的帶領下，認識舞蹈的歷史，體驗身體律動之美，希望讓藝文種子向下札根，以集保的資源與在地藝術結合，推動普惠金融之外，還要｢普惠藝文」。

「定光」由國家表演藝術中心、國家兩廳院、臺中國家歌劇院、衛武營國家藝術文化中心共同製作，中秋假期在臺北國家戲劇院首演後，十月中下旬將前往高雄衛武營國家藝術文化中心及臺中國家歌劇院，在正式開演前也都會辦理「藝術教育推廣特別演出」，讓中、南部的學子一同感受舞蹈的魅力！