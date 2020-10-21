中華電信5G應用新選擇《i聽聽》開創國內綜合性有聲內容市場

現代人因為工作忙碌，導致休閒時間零碎， 全球出版市場正邁向用聽取代閱讀的聽書風潮。中華電信布局5G應 用服務，在數位有聲內容風起之時，跨域結盟智趣王數位科技， 推出《i聽聽》服務，內含超過30,000首跨領域、 跨產業的數位有聲內容， 成為第一家投入綜合性有聲內容市場的電信業者，打造”耳”目一新 的5G數位閱聽新體驗。

《i聽聽》分為聽書、聽節目、聽新聞三大單元，以聽節目( Podcast)收聽佔比最高，只要透過隨身手機、平板等載具， 就能點播收聽且音頻種類多元，有主播與來賓對談、 作家或書評分享，或專家學者分享綜合知識內容。 聽書單元讓書籍改以有聲書姿態重生，除全文朗讀，也有作家說書、 書籍分享與工具書學習等多元形式展現。《i聽聽》 以打造一日生活閱聽方案為宗旨，內容天天更新，供民眾隨選隨聽， 輕鬆找到想要的自我充實新「聲」活模式。

中華電信一直致力於推動行動網路與數位內容發展，觀察近年來， 影視、音樂、互動童書、線上課程等服務， 知識付費觀念正逐漸成形，中華電信期望藉由《i聽聽》的推出， 帶領綜合性有聲內容走向付費訂閱，聽眾每月支付小額費用， 即可享有平台海量內容無限收聽， 而內容商與播客也能依內容點閱率獲得版稅收入，形成聽眾、 播客與平台三贏的商業模式。在良性循環之下，國人能享有更多、 更優質的數位閱聽體驗，進而促成有聲內容產業成長茁壯。

即日起，新加入中華電信會員，享《i聽聽》7天免費試用優惠； 申辦中華電信精采5G或大4G資費方案，不論是購機或單辦門號， 搭配精采Hami包選擇《i聽聽》，每月只要99元﹙原價149 元﹚，年約方案享每月8折優惠價119元，平均一天不到4元， 輕鬆體驗數位閱聽內容平台的樂趣，就趁現在！網址：www. iListen.tw