【台灣武漢肺炎防疫】柯文哲：北市若單週增15例•跨年晚會、大型活動全取消　侯友宜：「新北耶誕城」整體評估該停就停

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（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）台北市觀傳局昨(20日) 初步規劃，若北市出現15例以上武漢肺炎確診，跨年晚會擬改採線上轉播或取消。市長柯文哲今天(21日) 表示，若北市一週有武漢肺炎15例新增，大型活動會全取消。

柯文哲出席「2020台北跨境電商年會」記者會時致詞表示，北市府衛生局每天都會跟他報告全球武漢肺炎(新冠肺炎/2019冠狀病毒疾病，COVID-19）趨勢，他觀察到美國確診數原已降至4萬例，這幾天又開始上升，今年3月起，全世界每天都新增許多確診案例。

柯文哲說，這意味全世界疫情還未控制，目前台灣邊境管制嚴格、入境人數少，能有效擋住疫情擴散，但疫情短時間內不會結束，也衝擊產業，像台北市旅宿觀光業就受影響。

柯文哲表示，今天有媒體問他跨年晚會是否取消？他認為這是風險管理概念，若依台灣防疫等狀況，跨年晚會當然可辦，但若北市一週出現15個新增確診案例，大型活動就一定取消。

中央社引述柯文哲說，從南韓、日本、新加坡狀況來看，近期都有出現集體感染案例，只要是室內密集或較無防備狀態都可能造成集體感染，北市當然有可能出現一週15個新增確診案例。

北市府觀光傳播局昨初步規劃，若每週新增個案超過15例或中央流行疫情指揮中心下令不得舉辦大型群聚活動，包含跨年晚會前期實體活動取消、晚會可能改線上轉播或取消，但仍須視市府內防疫會議討論後定案。

新北市長侯友宜

針對台北市跨年晚會可能因武漢肺炎疫情改線上轉播或取消，新北市長侯友宜21日表示，歡樂耶誕城會隨著疫情發展來調整。不以單一數據作為辦不辦的依據，會整體評估，該停就停。

侯友宜今天到市議會市政總質詢前接受媒體聯訪，媒體詢及歡樂耶誕城是否有因應武漢肺炎疫情的備案？他說「我們一定有備案」。

侯友宜表示，歡樂耶誕城在舉行的過程當中會不斷去討論，因應哪一種狀況來做緊急的改變跟彈性的處理，會跟中央疫情指揮中心的整個地方疫情做結合，絕對不以單一數據作為辦不辦的依據。

因單一數據是參考值，新北市會更嚴格，會看入境及隔壁縣市感染情形來做好完整判斷，該立即停止就立即停止，隨時做好彈性調整的處理方案。

高雄市長陳其邁

高雄市長陳其邁21日表示，中央與地方在防疫工作上要一致，高雄市尊重中央流行疫情指揮中心的規定。

陳其邁21日上午出席「第一屆智慧移動產業論壇」，並以「智慧城市的治理與願景」為題發表演講。

他接受媒體記者訪問時表示，在防疫上，中央與地方要有一致性作法，他每次在開會時都會要求局處一定要和中央協調防疫作為，「不要每個城市的作法都不太一致」，在做決定時，也要有科學性基礎。

至於高雄市會否採取跨年晚會線上轉播，陳其邁說，高市府會針對不同時期的疫情狀況來規劃，並強調，防疫措施會不斷調整，而舉辦標準則尊重中央流行疫情指揮中心規定。

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