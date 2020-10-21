聽見水土 回顧20年來台灣土壤及地下水歷史

「聽，見土水 台灣生生不息」土壤及地下水污染整治法20週年特展。(照片由環保署提供) 「聽，見土水 台灣生生不息」土壤及地下水污染整治法20週年特展。(照片由環保署提供)

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）為讓台灣土壤及地下水環境獲得關注以及重視，環保署與縣市環保局於21日起一連6天在台北松山文創園區3號倉庫舉辦「聽，見土水 台灣生生不息」土壤及地下水污染整治法20週年特展，呈現土壤及地下水的預防、調查、整治及技術發展上努力的成果。

環保署長張子敬表示，隨著台灣經濟成長與產業結構轉型，環境污染負荷日益增加，工業廢水、廢棄物或毒性物質不當排放所衍生的土壤及地下水污染問題，逐漸成為社會關注之重要議題。

環保署將展場打造為復古戲院場景，以土水時光隧道呈現土壤及地下水污染整治法與基金管理會組織架構，回顧過去土壤及地下水污染事件以及場址整治成果，引領民眾穿梭土壤及地下水事件古往今來。展區以土水微電影、專題報導、土水種子萌芽、想見土水泥及環保專案查詢等呈現20年來豐碩的執行成果，供各界認識土壤及地下水調查與整治工作。

(照片由環保署提供)

環保署透過模場試驗專案作業，已完成262案污染整治、調查技術研發，並成功媒合56件技術應用於試驗場址，現場展示3項與學界合作研發整治藥劑及設備「本土生物菌劑」、「緩釋型氧化棒應用模型」及「井中電解技術」，讓民眾現場實物操作體驗。

為提升農地環境安全，保障農產品食安，歷經多年努力，全國共1,185公頃受污染農地將於2021年底前全數改善完成。各類型土壤及地下水污染場址，於2020年9月底累計改善完成解列場址數已達80%。未來更透過永續整治技術及褐地再利用等政策工具，輔助協助企業加速場址整治。

這次特展以世界地圖搭配國際合作交流大事紀，並邀請全國22個縣市環保局共同展示20年來對土水環境的守護成果，結合在地文化展現，同時集結民眾創作詩詞與拍攝影像作品，展現台灣民眾真誠的土水鄉土情懷。

此外，環保署這次邀請到五隆園掌中劇團表演「土壤及地下水保育」主題布袋戲，以及中華攝影雜誌－駱崇賢社長進行藝文講座，後續特展期間還有多方名人、藝術創作者推廣關於土水保護的精彩活動，透過手作體驗、繪本說故事及劇團表演，建立土壤及地下水保護觀念。

(照片由環保署提供)