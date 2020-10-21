謝金燕宣布不唱跨年•再戰小巨蛋　搶先曝光台灣演唱會海報主視覺

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（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）電音女神「姐姐」謝金燕今天(21日) 宣布，睽違4年 後將再戰小巨蛋，相約粉絲明年(2021年) 1月16日在台北小巨蛋見，她表示，年底將不接演跨年活動。

謝金燕今上午在社群平台發文提到：

致 各位親愛的姐寶 姐 今年不唱跨年了！ 非常難的決定 你們一直敲碗期待著⋯ 一 直猜著繼去年的巨大恐龍後今年姐要推什麼道具上舞台⋯ 姐給你們更大的驚喜！ 2021.1.16台北小巨蛋見

她同時搶先曝光演唱會海報主視覺，巡演名稱定為「謝金燕2021Turn口罩世界巡迴演唱會」，謝金燕以粉紅色調打扮搶眼入鏡，演唱會門票將於10月30日中午全台開賣。

中央社報導，謝金燕上回攻蛋，已是2016年的「蹦蹦趴演唱會」，這次3度挑戰唱進小巨蛋，讓不少網友直呼：「等超級久終於又盼到姐姐開演唱會了啦」、「好勁爆，口罩秀」，不過也有人遺憾謝金燕今年不唱跨年，「沒有姐姐的跨年不對味」。