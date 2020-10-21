更新【台灣大同公司經營權變天】市場派獲7席董事大勝•公司派奪最高票董事 林郭文艷發聲明：盡全力守護百年基業

大同公司21日由市場派召集股時股東會，全面改選9席董事 ，三圓建設董事長王光祥領軍的大同市場派，在董事改選拿下5席一般董事、2席獨立董事。... 大同公司21日由市場派召集股時股東會，全面改選9席董事 ，三圓建設董事長王光祥領軍的大同市場派，在董事改選拿下5席一般董事、2席獨立董事。王光祥(圖) 在記者會後比出「7」的手勢象徵7席。 中央社

更新時間: 2020-10-21 17:53

首次發稿: 2020-10-21 13:51

大同公司經營權變天後，董事長林郭文艷21日發布聲明，強調讓大同營運持續、員工安定，是目前最急迫切的課題，會盡全力守護大同的百年基業。（中央社檔案照片）

（台灣英文新聞/財經組 綜合報導）大同公司在經營權變天後，董事長林郭文艷今天(21日) 下午發布聲明，強調大同是所有股東及員工的大同，讓大同營運持續、員工安定，是目前最急迫切的課題，會盡全力守護大同的百年基業。

大同今天舉行股東臨時會全面改選董事，市場派取得9席董事中的7席，逾2/3董事席次。林郭文艷說，「不論未來發展如何，本人會一如往昔與大同的經營團隊盡全力守護台灣的國安、資安以及大同的百年基業」。

大同公司今天也透過新聞稿指出，林文淵在不了解大同的情況下，持續抨擊公司，如果真的要協助公司有好的發展，應該先了解公司後，再提出好的策略或計畫，純粹抨擊公司或喊口號並不能改善公司，反而可能一直損害公司的商譽與形象，實非全體股東及員工所樂見。

大同更指出，林文淵經營東森媒體與台苯均在接任後分別本業虧損新台幣0.6億元及2.96億元。其中，東森媒體營業淨利由2019年虧損0.23億元，到2020第2季虧損0.61億元；台苯則是從獲利10.7億元驟降至虧損2.96億元，此等經營表現，如何經營大同。

大同強調，大同是投審會明定的機敏行業，不准中資投資；股臨會在中資未完全澄清前，進行全面改選，董事會已一再提醒有資安國安的疑慮，未來應由相關政府單位及新選任董事會完全負起責任，以保障國家資訊安全。政府相關單位並應盡速修訂相關法令規章，解決資本市場規範不足以有效規範中資投資台灣所衍生的各項相關議題。

中央社引述大同公司說，從過去3次及主管機關剛發布第4次對非法中資的裁罰，甚至最新媒體報導，另有疑似中資的訊息被披露下，顯示中資疑慮確實始終存在。主管機關宣稱前3次裁罰皆已處分出清，事後證實仍是左手換右手，例如老闆換手員工接手，或是兒子換給爸爸接手，從未被完整查核確認。

首次發稿: 2020-10-21 13:51

【台灣大同公司經營權變天】市場派獲7席董事大勝•公司派奪最高票董事 王光祥盼一週後開董事會

（台灣英文新聞/財經組 綜合報導）百年老店大同公司經營權變天，今天(21日) 由市場派欣同投顧代表人林宏信召集股東臨時會，出席率高達91.88%；經投票改選結果，改選的9席董事中，市場派取得7席董事大勝，經營權確定換手。

大同公司21日由市場派召集股臨會，重新改選董事，身著白色襯衫的保全人員坐在小股東間維持秩序。中央社

但由於公司派拿下最高票董事有權召集董事會，董事會召開時間恐有變數；中央社報導，董事第一高票為獨立董事當選人王金來，將由他召集董事會。依公司法規定必須在15天之內召集第一次臨時董事會，選出董事長；如果他拒絕召集，就由其他董事當選人合議召開。

三圓建設董事長王光祥表示，規劃在一週後召開董事會，推舉林文淵出任董事長。

由三圓建設董事長王光祥領軍的大同市場派，及盟友林宏信的合作下，在董事改選拿下5席一般董事、2席獨立董事，並可望在股臨會後舉行董事會，推舉林文淵出任董事長。

大同股臨會全面改選董事，6席一般董事當選名單有5席為市場派，包括競殿投資代表人王光祥、林文淵、葉曉甄、郭添輝及欣同投顧代表人林宏信；大同公司派則有林郭文艷當選一席董事。

3席獨立董事包括公司派一席王金來，市場派兩席李勝琛、龔鍾嶸。

主導大同市場派的三圓建設董事長王光祥在股臨會後召開記者會表示，感謝林郭文艷用平和的心支持股臨會，規劃在一週後召開董事會，推舉林文淵出任董事長，相信最高票董事當選人王金來會如期召開董事會。

王光祥指出，林文淵曾任職國際級公司中鋼、台電，也曾任大同董事，是非常合適的大同董事長人選。

大同傳仍有未曝光中資

金管會：有證據就會查

另一方面，針對媒體報導，大同公司還有未曝光的違法陸資，金管會20日回應，「不予置評」，僅強調若發現有任何陸資違法投資，在已掌握事證前提下，依法會來處理。

金管會13日宣布，查獲有中國地區人民透過新加坡金融機構投資大同股票，持股約5.87%、13萬張股票，依法開罰新台幣2500萬元，為第4度查到大同有違法陸資；但有媒體報導，大同的違法陸資不只這些，還有一位未曝光大戶。

對此，金管會證期局副局長蔡麗玲20日回應，對外界所說情形不予置評；只要發現有陸資違法透過外資方式、身分投資台股，會透過各種管道積極蒐集事證，並就蒐集到的事實，綜合來做審酌，涉及違法投資就會依法處理。

至於13日查到的大同陸資，與前3次、狙擊大同的中國龍峰集團及龍峰集團主席任國龍是否有關係。蔡麗玲說，政府機關一切都是依法行政，就是事證來做認定，而根據目前掌握到的事證，13日查到的陸資與龍峰集團及任國龍無關。

對於媒體報導指出的未曝光大同違法陸資，是否為現在正在調查的對象。蔡麗玲回應，有證據就會查，若查到結果就會對外公布。

大同公司股東會爭議

背景說明

大同董事長林郭文艷在6月30日股東常會，以違法中資、未依企業併購法申報持股兩項理由，逕行刪除逾53%股東的投票權，在董事改選過程取得6席一般董事、3席獨董，但向經濟部申請董事變更登記時遭拒。

大同市場派認為股東常會改選董事無效，向經濟部申請召集股東臨時會，全面改選董事。在獲得經濟部許可下，今天(10月21日) 召集股東臨時會順利完成董事改選。