聲援12遭「送中」港人　台灣公民團體發起10／25遊行

台灣公民團體將在10月25日舉行撐港遊行（圖片翻攝自Facebook） 台灣公民團體將在10月25日舉行撐港遊行（圖片翻攝自Facebook）

（台灣英文新聞／政治組 台北報導）為了聲援疑似偷渡台灣未成而遭中國海警逮捕並「送中」的12名曾參與香港「反送中」運動的抗爭者，台灣及香港在台公民團體將在本週六（25）下午於台北舉行遊行，盼透過國際聲援，施壓中國政府釋放12港人。

根據遊行發起組織台灣人權促進會、香港邊城青年等團體，檢視過往中共處理政治犯的經驗可知，國際關注絕對是保障12港人安危及爭取早日釋放的重要手段，因此超過20個台灣公民團體響應「12港人關注組」，訂於10月25日在台北發起撐港遊行，呼籲台灣社會共同聲援，要求中國立即釋放12港人。

其他主要訴求還包括中國應讓家屬及自行委託的律師會見被拘留的港人、公開逮捕過程相關船隻雷達紀錄，並給予被拘留者必要的醫療協助等。

此外，面對所有處於急難處境，嘗試來台求援的港人，活動發起團體呼籲台灣政府「該救就救，並逐步建立起明文機制，予以保密，確保其在台的基本人權」，並且「推動國際社會建立亞太人權機制，拆掉港版《國安法》。」

根據活動網路頁面，遊行隊伍將在週六下午2時於捷運忠孝復興站 SOGO百貨前廣場集合，並於2時30分出發，行經捷運市政府站、中國銀行、 台北市政府，最後抵達香港經貿辦事處。

今年8月23日，12名曾因參與「反送中」運動遭逮捕的香港抗爭者疑似在偷渡至台灣的途中，被隸屬中國人民武裝警察部隊的廣東海警逮捕，11名男性及一名女性中，最年輕者僅16歲。他們隨後被控「涉嫌組織他人偷越國邊境罪」及涉嫌「偷越國境罪」。

12港人被捕後遭拘留在深圳鹽田看守所至今已兩個月，家屬控訴當局「秘密關押」且拒絕讓自行委託的律師到看守所探望被拘留的親人，以致截至目前他們對被捕親人的音訊一無所知。香港警務處處長鄧炳強日前則聲稱，香港警方對中國海警的行動並不知情。

10／25遊行撐港遊行路線圖（圖片翻攝自Facebook 活動頁面）