東北角海域當令剝皮魚　新北農業局教你怎麼做好料　

（台灣英文新聞）秋天正是東北角海域豐收剝皮魚的季節， 澳底籍的燈火漁業漁船正在澳底港邊卸下的新鮮剝皮魚， 剝皮魚肉質鮮美且細緻，無論是紅燒、清蒸或煮湯都有好滋味。

「剝皮魚」有2種分別是單角革單棘魨和短角單棘魨， 東北角海域盛產的是單角革單棘魨，主要棲息於沿岸、 近海礁區海域，喜成群聚集生活，具趨光性， 主要以燈火漁業漁船捕獲，盛漁期在9月至11月。 牠的魚皮厚且 硬不能食用，料理前要先剝去魚皮，所以被稱為剝皮魚， 剝皮方式可在魚尾或背鰭上畫一開口用力撕開即可把將厚且硬的魚皮 剝下。

貢寮漁民周思億表示，剝皮魚肉嫩少刺， 很多朋友向他們訂購並宅配到府，在家烹調給小朋友與長輩食用， 剝皮魚的料理方式非常簡單，無論是煎炸至魚體呈金黃色， 再放入紅燒醬汁中以小火烹煮而成的紅燒剝皮魚， 或是加上些許薑絲後放入蒸鍋蒸熟， 然後淋上魚露等調味醬汁的清蒸剝皮魚， 以及將魚肉切片再加入各種火鍋料煮出來的剝皮魚火鍋， 都能充分表現出剝皮魚的美味。

農業局長李玟表示，新北市沿海漁業資源豐富， 除了萬里蟹和貢寮鮑品牌，還有各式優質的當季水產品可供選購， 邀請大家趁著秋季涼爽的天氣， 帶著家人與朋友到東北角海濱遊玩並品嚐在地剝皮魚等優質當令海鮮 料理！