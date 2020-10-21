美妝快時尚品牌軒郁國際20日成功掛牌上櫃

由富邦證券輔導的軒郁國際股份有限公司(簡稱軒郁國際，股票代號 6703)於今日(10/20)正式以每股新台幣(下同)96. 9元掛牌上櫃，軒郁國際為美妝快時尚品牌創造者， 其上櫃為生技醫療類股再添生力軍！

富邦證券資深副總經理吳春敏表示，軒郁國際為美妝保養品及機能保 健食品的品牌商，旗下美妝保養品品牌「SEXYLOOK」 西西露、「MIRAE」未來美、「Dr. May」美博士、「LUDEYA」露蒂雅及機能保健食品品牌「S imply」新普利、「M2」輕次方，為人熟知， 廣受消費者喜愛，已在市場上建立良好的品牌知名度。 除了在連鎖藥妝通路、各大實體通路、經銷商銷售外， 軒郁國際近年因經營iQueen(愛女人購物網)電商平台成功， 將電商營運模式複製到東南亞國家，逐步將美妝品牌推向世界舞台， 致力成為全球百大美妝集團。

軒郁國際總經理楊尚軒指出，軒郁國際是以面膜起家，也跨足面霜、 精華液、洗卸及防曬等品項，面膜營收就占美妝保養品類的六成， 因此透過面膜建立品牌形象， 進而帶動消費者對於品牌系列保養品的購買意願。 為了滿足消費者對美妝保養品的喜新厭舊及熱愛嚐鮮的心態， 因此把面膜定位在高度快銷品，採取多品牌的策略經營， 將各品牌市場及目標客群予以區隔，藉此觸及不同族群的消費者。 楊尚軒表示，軒郁國際目前國內超過7,000家實體通路及5個虛 擬通路，海外有12個實體通路及20個虛擬通路，是以先虛(網路 )後實(實體)的方式，拓展線上線下全通路。其中透過iQuee n (愛女人購物網)電商平台的會員數據資料及消費者的意見反饋， 運用大數據精準分析、洞察消費者真正需求，每年汰舊換新， 不斷開發符合市場需求的明星商品，用商品力堆疊品牌聲量， 建立品牌口碑。

展望未來，軒郁國際除了以多品牌策略深耕美妝保養品市場外， 將持續拓展東南亞市場的跨境電商業務， 並以一貫的先虛後實的行銷模式，逐步在東南亞各國建立品牌口碑。 在機能保健食品部分，將成立生技保健研發部門， 攜手國際保健食品大廠共同合作開發新的保健食品， 期待能持續締造優良的經營實績，以不負股東對公司的期許。

108年度，軒郁國際營業收入為10.31億元，毛利率為65. 93%，每股稅後盈餘（EPS）為5.17元，發放現金股利8元 ，以回饋股東對公司的支持；109年上半年度營業收入為5.87 億元，毛利率為68.73%，每股稅後盈餘（EPS）為4.10 元，經營成果及營收獲利表現亮眼。