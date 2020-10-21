小心你的照片！報告揭「深假技術」製造裸體效果　女性受害者恐逾10萬

（台灣英文新聞／李昱德綜合外電報導）人工智慧技術的日新月異，除了帶來生活上便利外，也帶來意想不到的問題，今年開始引發討論的「深假」技術（Deepfake）的換臉影片或照片即是一例，然而對女性而言，可不只是臉被換掉這麼簡單。

早在幾年前，就有人利用該技術，把知名好萊塢藝人的臉孔替換到情色影片中，效果逼真，還有假歐巴馬說話的影片，近幾年該技術普遍應用在娛樂用途上，把自己的臉替換到知名MV歌舞短片上，頗能搏君一笑。外媒報導，這些技術已被有心人拿來另作它用，把社群媒體上搜集到的網紅或一般人照片拿來，經過數字化虛擬裸體效果，據傳受害女性多達10萬人。

最新的一份報告揭露，在加密的即時通訊軟體Telegram上，成員可以將一個特殊的聊天機器人加到聊天室內，只要上傳女性的圖片，該機器人就會在幾分鐘內將圖片上女性的衣服「脫掉」，粗估統計，製造出裸照的受害女性多達10萬人，其中還包括未成年者。

視覺威脅情報平台Sensity公司表示，這機器人運用的，就是深假技術。

所謂深假技術，是指挑選已有的圖片或影片，利用人工智慧學習的方式來把新素材與舊素材結合，推出後被一些人濫用，有時會被用來製作名人或公眾人物的色情影片，但是一般民眾開始成為這個技術的受害者，是最近才開始的事，Sensity的執行長 Giorgio Patrini警告，這代表只要一個人在社群媒體上有公開的照片，就可能會成為對象。

BBC在徵得受測者同意後利用該機器人進行實際測試後，發現呈現的「脫衣效果」並不寫實，看起來就「假假的」，有時更會出現裸體的肚臍不在正確位置上的圖片，而該服務提供者以此為理由，表示這只是一種「娛樂」，沒有人會因此被敲詐。

軟體公司也說，他們還是有做一些預防動作，主動移除未成年人照片，但不會停止支援該機器人的服務。

專家指出，運用深假技術的創作者遍佈全球，由於技術仍屬新的領域，立法者仍在努力跟上瞬息萬變的社會，除了美國的維吉尼亞州已經正式禁止深假技術的運用外，大部分的地區都還在研究最適宜的處理辦法，因此整體而言，即便受害人可能已經覺得被侵犯或恐懼，仍然無法可管。